В Москве установят памятник командующему 33-й армией генералу Ефремову

ФЕОДОСИЯ /Республика Крым/, 28 ноября. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) установит памятник герою России, генералу Михаилу Ефремову, сообщил журналистам председатель РВИО, помощник президента России Владимир Мединский в субботу после открытия памятника герою войны в Закавказье генералу от инфантерии Петру Котляревскому в Феодосии.

"У нас на очереди два замечательных памятника. Один из них - человеку, может быть, не забытому, но как-то так получилось, что монументов, соответствующих масштабу личности, нет. Это была инициатива Сергея Кужугетовича (Шойгу, министра обороны РФ - прим. ТАСС), делаем совместно с министерством обороны. Это памятник нашему прославленному полководцу маршалу Василевскому. Второй памятник тоже генералу, тоже немного подзабытому сейчас незаслуженно. Это памятник генерал-лейтенанту Ефремову", - сказал Мединский.

В РВИО уточнили ТАСС, что памятник Ефремову, как и памятник Василевскому, установят в Москве.

Подвиг героя

Михаил Ефремов - участник Первой мировой и Гражданской войн. Отличился при установлении Советской власти в Азербайджане. В 1927-1928 гг. военный советник в Китае. В 1937 г. выбран депутатом Верховного Совета СССР. В 1940 г. ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

В ходе начавшегося 5 декабря 1941 г. контрнаступления 33-я армия освободила Наро-Фоминск, Боровск и Верею. В конце января 1942 г. по флангам наступавшей в направлении Вязьмы 33-й армии противник нанес массированные контрудары, и армия оказалась в окружении. Более двух месяцев генерал-лейтенант Ефремов продолжал руководить частями армии в котле. В последний самолет, которому удалось сесть на контролируемой территории, Ефремов приказал погрузить знамена и раненых солдат, а сам отказался от эвакуации.

После получения приказа на выход из окружения генерал-лейтенант Ефремов прорывался вместе с войсками. Погиб 19 апреля 1942 года. В бою он получил ранения и вследствие этого утратил способность передвигаться самостоятельно. Он застрелился, предпочел смерть плену.

Указом президента России от 31 декабря 1996 года Ефремову посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. В 2011 года инициативная группа во главе с журналистом Александром Щипковым обратилась к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с прошением разрешить церковное отпевание Михаила Ефремова, невозможное на общих основаниях, поскольку он покончил жизнь самоубийством. Патриарх дал разрешение на отпевание, отметив в своей резолюции: "Согласен с необходимостью возродить память о героической борьбе генерала Михаила Ефремова и о его верности Родине и солдатскому братству".