Мариинский театр посвятит вечер одноактных балетов Майе Плисецкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Мариинский театр 30 ноября посвятит вечер одноактных балетов балерине Майе Плисецкой. Об этом в субботу сообщила пресс-служба театра.

"Мариинский театр 30 ноября посвящает вечер одноактных балетов Майе Михайловне Плисецкой. В честь великой балерины на историческую сцену выйдут звезды балетной труппы, за дирижерским пультом программу откроет Валерий Гергиев", - говорится в сообщении.

В память о Майе Михайловне Диана Вишнева и премьер Большого театра Денис Савин впервые в Петербурге представят работу Алексея Ратманского "Приношение Майе" на музыку Камиля Сен-Санса в аранжировке Родиона Щедрина. Этот номер хореограф подготовил с артистами специально к юбилейному концерту в Большом театре. Теперь его смогут увидеть и зрители Мариинского, партию сопрано исполнит Кристина Алиева.

Вечер дополнят "Кармен-сюита" с Дианой Вишневой в главной партии и другая работа Ратманского - балет Concerto DSCH на музыку Второго фортепианного концерта Шостаковича.

Как отмечается, до последних дней Майя Плисецкая продолжала испытывать интерес ко всему новому и неординарному в хореографии и одной из первых поддержала хореографические опыты Алексея Ратманского. Присутствовала она и на премьерах его балетов "Конек-горбунок" и "Анна Каренина" в Мариинском театре.

В память о великой балерине в день ее рождения 20 ноября Мариинский театр давал "Кармен-сюиту" с Алиной Сомовой в главной партии, а в Большом театре прошел гала-концерт, в котором участвовали и артисты Мариинской труппы. К 95-летию со дня рождения Плисецкой была приурочена премьера нового сочинения Родиона Щедрина "Приключения обезьяны" по рассказу Зощенко. Валерий Гергиев с оркестром Мариинского театра и актрисой Полиной Маликовой (Толстун) исполнили произведение в Петербурге, а в субботу его представят в Москве, в концертном зале "Зарядье".