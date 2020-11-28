Показы фильмов на 3-м Хайнаньском кинофестивале пройдут по всему острову

ХАЙКОУ, 28 ноября. /ТАСС/. Третий Хайнаньский международный кинофестиваль в текущем году состоится не только в городе Санья, но "охватит весь остров" - избранные шедевры кино будут доступны для публики на всех четырех побережьях южнокитайской провинции. Об этом сообщил организационный комитет мероприятия.

Как отмечается в распространенном заявлении, показы фильмов, в частности, будут организованы в административном центре Хайнаня городе Хайкоу (север) и еще двух ключевых населенных пунктах - в Цюнхае (восточная часть) и Даньчжоу (запад). Власти планируют дополнительно использовать 12 кинотеатров, в которых можно будет посмотреть 35 лучших кинолент.

Кроме того, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в других странах кинопоказы, как ожидается, пройдут и в режиме онлайн. "Тем самым мы пытаемся расширить аудиторию за пределами Китая", - пояснил оргкомитет.

В ходе этого масштабного мероприятия, которое пройдет с 5 по 12 декабря, общественность сможет ознакомиться примерно с 200 фильмами из 60 государств и регионов. В борьбе за призы в нескольких номинациях примут участие свыше 4,3 тыс. работ со всего мира - вдвое больше, чем в прошлом году.

Отдельная награда на этот раз учреждена для новичков в мире кино. Она получила название "Здравствуй, будущее. Награда новых талантов". Из 125 фильмов, представленных для этой номинации, было отобрано 12.

Международный кинофестиваль острова Хайнань признан одним из четырех главных массовых кинопоказов КНР. Впервые он состоялся в декабре 2018 года в курортном городе Санья и с тех пор проводится там регулярно. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан.