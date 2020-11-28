Фильм "Спецы" Анны Драницыной победил на фестивале документалистики "Россия"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Главный приз XXXI Открытого фестиваля документального кино "Россия" в Екатеринбурге взял фильм "Спецы" режиссера Анны Драницыной из Санкт-Петербурга. Лучшим в номинации телевизионных документальных фильмов стал "Дальстрой. Линия фронта" режиссера Анастасии Якубек, сообщили на церемонии награждения и закрытия фестиваля, передает корреспондент ТАСС.

"Лучшим телевизионным фильмом признан фильм "Дальстрой. Линия фронта", режиссер Анастасия Якубек, ГТРК "Магадан". Главный приз фестиваля присужден фильму "Спецы" режиссера Анны Драницыной (кинокомпания "Золотой лис", Санкт-Петербург). От партнера фестиваля - Национального фонда поддержки правообладателей - победителю вручается грант 100 тыс. рублей на производство следующего фильма", - объявили на церемонии.

"Приз зрительских симпатий" получили фильм "Как некий херувим" режиссера Елены Дубковой (Екатеринбург) в номинации документального кино, фильм "Битва за Крым" режиссеров Валерия Тимощенко и Станислава Ставинова (Москва) - в номинации телевизионных документальных фильмов.

О других мероприятиях фестиваля

Помимо церемонии закрытия, в субботу прошел круглый стол "Оптимизация кинопроизводства. Совмещение профессий: за и против" с художественным руководителем российских программ Московского международного кинофестиваля, критиком Ириной Павловой. По словам режиссера документального фильма "Композитор Евгений Родыгин. В духе времени", который был показан на открытии фестиваля, Анастасии Володарской, эта дискуссия, проведенная в завершающий день фестиваля, спровоцировала участников на обсуждения и споры. "Сложно было завершить работу круглого стола из-за нескончаемых диалогов. Участники круглого стола, кинодокументалисты - режиссеры, сценаристы, операторы, продюсеры и постоянные зрители фестиваля - все высказали свое мнение. Начинающие киноделы высказались и за, и против совмещения профессий, заслуженные кинопроизводители почти единогласно против", - уточнила ТАСС Володарская.

О фестивале

"Россия" - один из старейших кинофорумов, который проводится в Екатеринбурге с 1988 года. Он входит в число лучших кинофорумов страны наряду с кинофестивалями "Кинотавр" и "Послание к человеку". В разные годы председателями жюри фестиваля "Россия" были, в частности, Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов. В этом году из-за пандемии его перенесли, он прошел с 23 по 28 ноября.

В программе фестиваля было два конкурса - документальных и телевизионных документальных фильмов. В этом году из 435 поступивших работ в конкурсную программу было отобрано 55 фильмов: 31 документальный и 24 телевизионных фильма режиссеров из Москвы и Санкт-Петербурга, Красноярска, Иркутска, Барнаула, Нижнего Новгорода, Самары и Саратова, Магадана, Перми, Трехгорного (Челябинская область), Бишкека, Минска, Душанбе и Вильнюса.

В 2020 году организаторы решили провести показы фильмов в офлайн- и онлайн-формате, предоставив зрителю выбор в связи с пандемией коронавируса. Офлайн-мероприятия и показы проходили в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле и Верхнем Тагиле, Верхней Салде, Невьянске, Новоуральске, Полевском, Верхней Пышме и селе Тарасково.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда президентских грантов.