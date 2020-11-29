Александр Рудин отметит юбилей на сцене с оркестром Musica Viva

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Московский камерный оркестр Musica Viva в воскресенье даст концерт в столичном Зале им. Чайковского к юбилею своего руководителя - народного артиста России Александра Рудина. Об этом рассказал ТАСС сам маэстро, отметивший 25 ноября 60-летие.

"Изначально вечер ни в коем случае не предполагался официозным, это будет наш абонементный концерт в филармонии. Однако готовим и неожиданные вещи", - пообещал Рудин. Сам он в этот вечер выступит как виолончелист и как дирижер.

Еще до начала концерта гостей ждет получасовое музыкальное вступление: дуэт юбиляра и Назара Кожухаря на виолах да гамба - старинных струнных смычковых инструментах, близких по диапазону современной виолончели.

"Программа составлена так, чтобы показать мои предпочтения, - поделился музыкант. - В первом отделении прозвучит музыка барокко, будет Алексей Любимов, с которым я очень люблю играть. Также в этот вечер сыграю вместе с моим замечательным коллегой Эмином Мартиросяном Концертино для двух виолончелей с оркестром Крафта". Вивальди с оркестром исполнит сопрано Диляра Идрисова.

Премьерой в репертуаре оркестра станет ария из кантаты Es ist eine Stimme старшего сына Баха Вильгельма Фридемана. "Мне очень понравилась эта музыка. Она для баса с солирующей виолончелью, и я предложил Владимиру Байкову исполнить ее вместе", - рассказал Рудин.

Маэстро рассказал, что пригласил участвовать коллег из числа тех, с кем ему особенно приятно музицировать. "Конечно, таких людей гораздо больше. Но мы исходили из того, кто может принять участие в концерте, отчасти ситуация с пандемией повлияла на программу", - пояснил он.

О юбиляре

Александр Рудин - виолончелист, дирижер, сотрудничающий как с симфоническими, так и с камерными оркестрами, пианист, ансамблист, профессор Московской консерватории, исследователь старинных партитур, автор оркестровых редакций камерных произведений.

Выпускник Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (ныне - Российская академия музыки) по классам виолончели и фортепиано, а также Московской государственной консерватории по классу дирижирования, он еще во время учебы стал лауреатом престижных международных конкурсов: Иоганна Себастьяна Баха в Лейпциге (1976), Гаспара Касадо во Флоренции (1979), Петра Ильича Чайковского в Москве (1978, 1982).

Благодаря любви Рудина к музыкальным открытиям московские слушатели впервые услышали многие сочинения, в том числе виолончельные концерты Крафта, Триклира, Фациуса, Фолькмана, Стамица, Первый виолончельный концерт Дворжака. С 1988 года он возглавляет Московский камерный оркестр Musica Viva. "Аутентичная" линия работы с коллективом вылилась в сотрудничество с целым рядом мировых знаменитостей, известных специалистов в этой области: Кристофером Хогвудом, Роджером Норрингтоном, Джулиано Карминьолой, Алексеем Любимовым, Максом Ценчичем, Франко Фаджоли. Рудиным записано несколько десятков дисков, в том числе монографии Алябьева, Глинки, Дворжака, симфонии Бетховена, виолончельные концерты композиторов эпохи барокко.