Новосибирский театр представит биографический спектакль к 200-летию Достоевского

НОВОСИБИРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Старейший в Новосибирске театр "Красный факел" планирует в 2021 году представить биографический спектакль о жизни Федора Достоевского (1821-1881), приуроченный к 200-летию со дня рождения писателя. Основой для постановки станет пьеса "Невозможное чудо" драматурга Алексея Куралеха, созданная по мемуарам жены Достоевского, сообщили ТАСС в пресс-службе "Красного факела".

"В начале следующего сезона мы собираемся выпустить спектакль, посвященный двухсотлетию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Над пьесой Алексея Куралеха "Невозможное чудо", рассказывающей о жизни писателя, будет работать режиссер Владимир Золотарь", - сообщили в театре, добавив, что ранее на сцене уже ставился спектакль по пьесе Куралеха.

Как рассказал ТАСС режиссер Владимир Золотарь, работа над новой постановкой начнется в апреле. Спектакль будет посвящен жизни Достоевского как художника и его взаимоотношениям с семьей, в частности, со второй женой Анной Сниткиной, на воспоминаниях которой основана пьеса. Также среди героев спектакля два других великих русских писателя - Иван Тургенев и Николай Некрасов. По словам режиссера, в пьесе охвачен довольно большой период в жизни писателя. Основным местом действия является Санкт-Петербург, который иногда сменяется Москвой и немецким курортом Висбаден. "Эта история про художника, что, в общем, всегда интересно. Творчество [Достоевского] всегда неразрывно связано с жизнью, и в этом трагичность всех его отношений - и семейных, и отношений с миром. Это сложно разделимые вещи, и в этом как раз достоинство пьесы Куралеха", - пояснил собеседник агентства.

По словам Золотаря, сейчас он находится в самом начале проработки эстетических решений будущей постановки. Для нее он планирует задействовать труппу "Красного факела", без приглашения артистов со стороны. Кроме этого, режиссер намерен использовать в спектакле прием непрямого повествования с нарушением хронологии, чтобы показать отдельные эпизоды как воспоминания писателя.

О Достоевском

Федор Михайлович Достоевский родился в Москве 11 ноября 1821 года, умер в Санкт-Петербурге 9 февраля 1881 года. Автор всемирно известных произведений, в числе которых романы "Преступление и наказание", "Идиот", "Братья Карамазовы", "Игрок", "Бесы". В последние годы он жил в квартире на Кузнечном переулке, где сегодня располагается мемориальный музей.

О театре

Театр "Красный факел" был основан в 1920 году в Одессе группой молодых актеров. В течение 11 лет он был передвижным и только в 1932 году обосновался в историческом центре Новосибирска в здании бывшего Коммерческого клуба, построенного в 1914 году известным в Сибири архитектором Андреем Крячковым. Коллектив театра трижды становился лауреатом Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска", кроме того, он участвует во множестве российских фестивалей как регионального, так и международного значения.