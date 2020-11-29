Фильм о Зое Космодемьянской выйдет в российский прокат в конце января

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Фильм "Зоя", рассказывающий историю жизни и гибели Зои Космодемьянской, проводившей партизанскую деятельность в Подмосковье в Великую Отечественную войну, выйдет в российский кинопрокат 28 января 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского военно-исторического общества, при поддержке которого осуществлялись съемки фильма.

"Фильм "Зоя" о судьбе партизанки Зои Космодемьянской выйдет в российский прокат 28 января 2021 года", - сказали в пресс-службе.

В августе Киностудия имени Горького сообщала, что завершила работу над фильмом-биографией о Зое Космодемьянской. Лента покажет путь партизанки от выпускного бала накануне войны до ее героической гибели 29 ноября 1941 года.

Режиссерами фильма стали Леонид Пляскин и Максим Бриус. Главную роль в картине исполнила актриса Анастасия Мишина. Также в фильме задействованы Никита Кологривый, Евгений Романцов, Анна Уколова и другие.

Зоя Космодемьянская (1923-1941) стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. В конце октября 1941 года Зоя вместе с другими комсомольцами решила отправиться на фронт. 4 ноября после кратковременного обучения в войсковой части, располагавшейся в Кунцеве, в составе разведывательно-диверсионной группы была переброшена в район Волоколамска.

В ноябре 1941 года в деревне Петрищево Зоя Космодемьянская сожгла несколько занятых врагом домов. Через два дня, ночью, при повторной попытке совершить поджоги, ее схватил немецкий часовой. Несмотря на жестокие пытки и истязания, 18-летняя девушка не назвала месторасположение отряда. В полдень 29 ноября 1941 года она была казнена фашистами.