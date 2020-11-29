Кончаловский и Крок получили высшие награды форума "Золотой Витязь"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Режиссер Андрей Кончаловский, ректор Российской Академии живописи, ваяния и зодчества им. Ильи Глазунова Иван Глазунов, директор Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова Кирилл Крок и другие деятели получили высшие награды форума "Золотой Витязь".

Торжественное закрытие годовой программы XI Международного Славянского форума искусств "Золотой Витязь" и награждение лауреатов XVIII Международного театрального форума "Золотой Витязь" прошло в воскресенье вечером в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Также в этот вечер были вручены высшие награды форумов "Золотой Витязь" мастерам культуры и искусства в области театра, музыки, изобразительного искусства. Трансляция прошла в эфире телеканала "Союз".

Золотой медалью имени Сергея Бондарчука "За выдающийся вклад в кинематограф" награжден режиссер, народный артист РСФСР Андрей Кончаловский. Он не смог быть на церемонии, но прислал видеообращение.

"Хочу поблагодарить фестиваль "Золотой Витязь" за присуждение мне премии имени Сергея Бондарчука. Это был замечательный человек, которого я хорошо знал, любил, обожал. Он для меня всегда являлся примером, что всю жизнь надо учиться. Он, уже будучи знаменитым, великим, известным, всю жизнь учился", - сказал Кончаловский.

Он отметил, что "Золотой Витязь" - форум, который "поддерживает человеческую память". "Сегодня, когда цивилизация старается избавиться от памяти, ваш фестиваль - один из примеров, когда нужно нести эту память всегда и передавать молодым поколениям", - добавил режиссер.

Другие высшие награды

Золотыми медалями имени Александра Иванова "За выдающийся вклад в изобразительное искусство" награждены ректор Российской Академии живописи, ваяния и зодчества им. Ильи Глазунова, народный художник России Иван Глазунов и заслуженный художник России Михаил Полетаев. Почетным дипломом форума "Золотой Витязь" "За самоотверженное служение господу и отечеству" отметили героя России, полковника отряда "Альфа" Владимира Келехсаева, героя документального фильма "Отменивший войну".

Золотыми медалями имени Николая Мордвинова "За выдающийся вклад в театральное искусство" награждены народный артист России, ведущий актер Малого театра Василий Бочкарев и директор Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова Кирилл Крок.

"Спасибо форуму "Золотой Витязь" за оценку труда директора театра. Я действительно считаю, что театр это прежде всего искусство, это прежде всего художественная идея, а тот, кто находится за кулисами и помогает осуществлять эту художественную идею, это есть театральный менеджер, директор. Безусловно, для меня сегодня честь стоять на этой сцене. И могу сказать от себя, что я это воспринимаю как награду Театра Вахтангова", - сказал Крок, получая награду.

Он пообещал, что после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, Театр им. Евг. Вахтангова будет "самым гастролирующим театром": "Мы будем ездить по России, по миру, я в этом уверен, везде нести и говорить, что русский репертуарный театр - то чудо, то, что мы имеем, мы гордимся им, показывая наши лучшие спектакли".

Гран-при "Золотой Витязь" получила режиссер-хореограф Елена Богданович за спектакль "Бемби". Также она удостоена и золотой медали им. Мордвинова. Золотой медалью имени Георгия Свиридова "За выдающийся вклад в музыкальную культуру" награжден художественный руководитель и главный дирижер Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Сергей Скрипка. Призом "Золотой Витязь" в области музыки отмечен митрополит Волоколамский Иларион - "За создание оратории "Страсти по Матфею".

Награды театрального форума

Гран-при театрального форума "Золотой Витязь" за спектакль в большой форме присужден режиссеру-постановщику спектакля "Пять вечеров" Павлу Сафонову (Московский областной государственный театр юного зрителя). Сыгравшая в этом спектакле заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева получила приз "За лучшую женскую роль". Также за лучшую женскую роль отметили актрису Ингу Шатову (спектакль "Бемби").

Гран-при за спектакль в малой форме получил спектакль-кинофильм "Тополя" (театр "Мастерская П. Н. Фоменко"). Также призами форума отмечены режиссер Григорий Козлов за спектакль "Старший сын" (театр "Мастерская" под руководством Григория Козлова, Санкт-Петербург), режиссер-постановщик Александр Нестеров за спектакль "Люся. Признание в любви" (Государственный академический театр им. Евг. Вахтангова), Петр Орлов за спектакль "Идиот" (Владимирский академический областной театр драмы) и другие.

Золотой диплом "За верность традициям русского психологического, реалистического театра" присужден за спектакль "Последний срок" народному артисту СССР, художественному руководителю Малого театра Юрию Соломину и заслуженному деятелю искусств России, профессору Ольге Соломиной (посмертно). Специальным дипломом жюри "За лучшее музыкальное оформление спектакля" отмечен посмертно композитор Фаустас Латенас за спектакль "Пять вечеров" в Московском областном государственном театре юного зрителя.

Золотой диплом "За лучшую мужскую роль" получил актер Алексей Ведерников за исполнение роли Сарафанова в спектакле "Старший сын" (Санкт-Петербургский театр "Мастерская" под руководством Григория Козлова). Диплом "За лучшую женскую роль" присудили актрисе Наталье Демидовой за исполнение роли Настасьи Филипповны Барашковой в спектакле "Идиот" (Владимирский областной академический театр драмы). Также были вручены другие награды.

Подводя итоги

"Конечно, мы не все сделали, что должны были сделать за этот год, поскольку программа Славянского форума искусств "Золотой Витязь" длится на протяжении всего года, но пришлось несколько задержаться и сжать программу в три месяца. За три месяца мы провели четыре полномасштабных международных форума", - отметил президент форума, народный артист России Николай Бурляев.

Он напомнил, что в сентябре два форума прошли в Севастополе - XXIХ Международный кинофорум "Золотой Витязь" и XI Международный Славянский форум изобразительного искусства "Золотой Витязь". В октябре состоялся XI Международный Славянский литературный форум "Золотой Витязь". Театральный форум "Золотой Витязь" проходил с 14 октября по 29 ноября.

"Нас увидело за эти три месяца около 75 тыс. человек в залах. Прошло около 250 просмотров, концертов, конференций, театральных постановок и литературных форумов. Но еще больше нас увидело по телевидению благодаря поддержке ВГТРК и телеканала "Культура", - сказал Бурляев и поблагодарил за поддержку Минкультуры России.

Президент форума сообщил, что с 2021 года - года, когда "Золотой Витязь" отметит 30-летие, будет вручаться национальная премия "Золотой Витязь" в области искусства. Ее будут присуждать в области кино, театра, литературы и живописи.