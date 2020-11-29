В российском шоу-бизнесе оценили выступление Софии Феськовой на "Детском Евровидении"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Международный конкурс "Детское Евровидение" станет для российской участницы Софии Феськовой ступенькой в ее карьере. Такое мнение высказал в воскресенье композитор Игорь Крутой.

Конкурс "Детское Евровидение", который впервые проходил в режиме телемоста из-за пандемии коронавируса, выиграла участница из Франции Валентина с песней J'imagine. Одиннадцатилетняя петербурженка София Феськова заняла 10-е место, исполнив песню "Мой новый день".

"Это хороший опыт для Софии и впереди у нее большое будущее. Я знаю, что она очень хочет стать известной артисткой, и "Детское Евровидение" - маленький шаг в ее дальнейшей карьере", - сказал Крутой, слова которого привели ТАСС в пресс-службе Академии Игоря Крутого, готовившей российскую участницу.

Он отметил, что София "большая умничка и настоящий профессионал". "Она прекрасно выступила сегодня на конкурсе. У нее красивая песня, замечательный номер, видно, что она собралась и показала свои вокальные данные на все сто процентов. Вполне могла победить. Но конкурс есть конкурс, тем более международный", - подчеркнул он.

Председатель российского жюри конкурса, певец Филипп Киркоров также высоко оценил выступление россиянки. "Ее номер - это такая диснеевская сказка, и она соответствует детскому конкурсу, когда как многие другие дети играют взрослых дяденек и тетенек и, мне кажется, это большая ошибка", - процитировали артиста в пресс-службе.

По словам конкурсантки взрослого "Евровидения-2004" Юлии Савичевой, София "хорошо спела, выглядела прекрасно", а ее номер был очень милым.