Стали известны победители II Международного конкурса Московской консерватории

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Авторы из России, Сербии, Пуэрто-Рико, США, Ирландии и Аргентины стали лауреатами II Международного конкурса Московской консерватории для молодых композиторов "Новые классики". Жюри объявило результаты в воскресенье в Рахманиновском зале учебного заведения.

"У меня в руках дипломы, которые мы должны были вручить нашим лауреатам. Но ситуация такова, что мы можем приветствовать их только виртуально и надеяться, что они к нам приедут по завершении этой эпидемии, - отметил председатель жюри, профессор кафедры композиции Московской консерватории Владимир Тарнопольский. - У нас есть традиция: конкурс проходит раз в два года, а в нечетный год мы проводим концерт сочинений лауреатов и тех, кто был рядом, но не попал в финалисты".

Первое место в номинации "Современная академическая музыка" разделили Юг Маркович из Сербии с композицией Neon Seed для струнного квартета и Луис Кинтана из Пуэрто-Рико с сочинением Smudges Over Dripping Ink для фортепиано и ансамбля. Второе место заняли россиянка Дария Маминова и Демиан Рудель Рей из Аргентины. На третьей ступеньке - Джона Хейвен из США.

В номинации "Современная популярная музыка" победу одержал Мэтт Браун из США с сочинением Writers’ Room для камерного оркестра. Второе место жюри отдало его соотечественнику Грегори Саймону. Третью строчку заняли Киан Маккарти из Ирландии и американец Кевин Дэй. Специальный приз фонда "Новые классики" получил российский композитор Иван Колованов, представивший Concerto barbaro для ксилофона, фортепиано и ударной установки.

Призовой фонд - 1 млн рублей - будет разделен между композиторами, которые заняли первое место, сообщили организаторы.

Сочинения финалистов прозвучали в этот вечер в исполнении ансамбля "Студия новой музыки". За дирижерский пульт встал Игорь Дронов. "Моя личная благодарность музыкантам ансамбля "Студия новой музыки". Как вы понимаете, выучить за короткое время партитуры высшей степени сложности - это подвиг", - заметил Тарнопольский.

Самый масштабный конкурс композиторов

Нынешний смотр вошел в Книгу рекордов России как самый представительный по количеству стран - участниц конкурса композиторов. Было подано около 2 тыс. партитур от 1 тыс. композиторов в возрасте от 14 до 35 лет из 84 стран, в том числе из Великобритании, Бразилии, Италии, Израиля, Эквадора, таких экзотических стран, как Непал, Тринидад и Тобаго.

Работы вместе с Тарнопольским оценивали композиторы Алексей Рыбников, Иван Урюпин, внук Сергея Прокофьева Габриэль Прокофьев, Хая Черновин, Франсуа Парис и Никола Сани.

Конкурс организован совместно с международным фондом композиторов "Новые классики" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.