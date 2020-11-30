Международную премию Станиславского вручат в Большом театре

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Международная премия К. С. Станиславского будет в 25-й раз торжественно вручена в понедельник в Москве. Церемония награждения состоится в Бетховенском зале Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), сообщила ТАСС вице-президент Международного фонда К. С. Станиславского Зейнаб Сеид-Заде.

"Юбилейная, 25-я по счету церемония вручения Международной премии К. С. Станиславского пройдет вечером 30 ноября в Бетховенском зале Большого театра. Прежде в течение 24 лет мы проводили церемонию в отеле "Балчуг Кемпински". Сейчас нам любезно предложил Владимир Георгиевич Урин, гендиректор ГАБТ, провести ее в Большом театре. Мы очень благодарны", - сказала вице-президент Международного фонда К. С. Станиславского Зейнаб Сеид-Заде.

По ее словам, режиссером церемонии стал Юрий Муравицкий. "Мне кажется, это очень интересный режиссер, - отметила собеседница агентства. - Я думаю, мы всегда делаем интеллигентные, симпатичные церемонии. И в этот раз постараемся".

Что касается новых лауреатов, то они уже известны. Согласно регламенту премии, имена лауреатов объявляются после заключительного заседания жюри, которое в этом году состоялось 6 ноября. "В связи с ограничениями массовых мероприятий, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции, впервые за всю 25-летнюю историю премии объявление победителей прошло в режиме онлайн", - уточнила Зейнаб Сеид-Заде. "Так что новые обладатели награды по установившейся традиции уже известны. На этот раз в общей сложности их будет одиннадцать", - добавила она.

Лауреаты 2020 года

Список лауреатов Международной премии К. С. Станиславского 2020 года открывает Светлана Захарова, награжденная "За выдающиеся творческие достижения в мировом балетном искусстве". "Анна Нетребко удостоена премии "За выдающиеся творческие достижения в мировом оперном искусстве", а Питер Брук - "За уникальный вклад в развитие мирового театра". Все они были выбраны в номинации "За выдающийся вклад в развитие мирового театра", - подчеркнула вице-президент Международного фонда К. С. Станиславского.

За творческие достижения в актерском искусстве отмечены четыре артиста. При этом лауреатами "За роли последних лет" стали актеры Театра им. А. С. Пушкина Виктория Исакова, Российского академического молодежного театра Евгений Редько и театра "Приют комедиантов" Дмитрий Лысенков. А лауреатом "За вклад в русское сценическое искусство" была названа народная артистка РСФСР Светлана Крючкова.

Премию за вклад в театральную педагогику и воспитание молодых артистов получит профессор Театрального училища им. Б. В. Щукина Александр Коршунов. В номинации "Театроведение, театральная критика, исследователь театра" лауреатами стали Владимир Колязин за цикл исследований в области истории театра Германии и российско-германских театральных связей, а также Марфа Бубнова за книгу "Неизвестный Станиславский".

В номинации "Служение театру" с формулировкой "За преданное служение театру" лауреатом была названа заслуженный работник культуры РФ Ирина Корчевникова, работавшая в МХТ им. А. П. Чехова при Олеге Ефремове, затем занимавшая пост директора музея МХАТ и Театра кукол им. С. В. Образцова.

Почетные дипломы премии Станиславского будут вручены меценатам, поддерживающим театральное искусство. Их получат предприниматель Сергей Гордеев, глава издательства "Навона" Елена Эрикссен, а также представитель компании Gold&berg Александр Гольденберг - за создание символа премии и многолетнюю поддержку Международного фонда К. С. Станиславского.

О премии

Международная премия К. С. Станиславского учреждена одноименным фондом, она вручается с 1995 года и является одной из самых авторитетных в области театрального искусства. Эта награда присуждается актерам, режиссерам, организаторам театрального дела, педагогам, театральным критикам, художникам, драматургам, композиторам за вклад в развитие театрального искусства.

Состав судейской коллегии ежегодно меняется. В этом году членами жюри стали режиссеры Юрий Бутусов, Евгений Писарев, Марина Брусникина, Сергей Женовач, Алексей Бородин, актеры Людмила Максакова, Владимир Машков, Валерий Баринов, Игорь Гордин, театральный критик Алексей Бартошевич, а также генеральный директор Большого театра Владимир Урин, вице-президент Международного фонда К. С. Станиславского Зейнаб Сеид-Заде, доктор искусствоведения Видмантас Силюнас, который возглавил судейскую коллегию.

Каждому лауреату вручается почетный знак с изображением чеховской чайки и факсимиле Станиславского. За время существования награды ее получили уже более 215 деятелей отечественного и зарубежного театра.