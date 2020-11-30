Звезды вокала представят в концерте "Опера Гала" в Петербурге новый культурный фонд FES

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Российские оперные звезды с мировой известностью выступят в концерте "Опера Гала", который пройдет в понедельник в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Этот концерт при участии Академического симфонического оркестра филармонии станет одновременно презентацией Фонда поддержки классического музыкального искусства FES, сообщил ТАСС исполнительный директор фонда Дмитрий Дедух.

"Мы открыли этот фонд, потому что жанр классической музыки требует постоянной поддержки. Будем искать новые таланты, поддерживать их первые шаги, продвигать наших певцов на мировую сцену и организовывать выступления в России зарубежных звезд. Причем это касается не только Петербурга и Москвы, но и Самары, Екатеринбурга, других городов, с которыми мы ведем сейчас переговоры. В перспективе у нас запланирован международный оперный фестиваль, который будет проходить одновременно в России и в Европе", - рассказал Дмитрий Дедух.

По его словам, организаторы формировали первую программу вместе с художественным руководителем и главным дирижером Самарского академического театра оперы и балета Евгением Хохловым, под управлением которого пройдет концерт-презентация. Среди участников - обладательница Национальной оперной премии "Онегин" в номинации "Примадонна" меццо-сопрано Олеся Петрова, солист Мариинского театра, баритон Владислав Сулимский, солист "Новой оперы", лирический тенор Алексей Татаринцев, участница Зальцбургского фестиваля сопрано Евгения Муравьева, лауреат международных конкурсов сопрано Эвелина Смолина, которая в прошлом году с успехом дебютировала в Карнеги-холле.

В концерте прозвучат арии и дуэты из опер Чайковского, Моцарта, Верди, Бизе, Гуно, Делиба, Массне.