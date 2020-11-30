Комедия "Непосредственно Каха" вновь возглавила российский кинопрокат в выходные

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Фильм "Непосредственно Каха" третью неделю остается лидером российского проката и собрал 45,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 26 по 29 ноября.

Российский комедийный фильм режиссера Виктора Шамирова вышел в прокат 12 ноября. Ключевые герои картины, два друга, влюбляются в одну девушку и ведут борьбу за ее сердце. Главные роли в фильме сыграли Артем Каракозян, Артем Калайджян, Марина Калецкая, Людмила Артемьева, Микаэл Погосян.

Второе место занял российский фильм "На острие" режиссера Эдуарда Бордукова. Картина, вышедшая в прокат 26 ноября и собравшая за минувшие выходные 34,8 млн рублей, основана на реальных событиях. В центре сюжета история двух спортсменок. Одна из них - лучшая саблистка мира, которая хочет покорить очередную вершину - взять олимпийское золото. Но у нее на пути встает молодая спортсменка из провинции, мечтающая оказаться на месте чемпионки. В фильме снялись Светлана Ходченкова, Стася Милославская, Сергей Пускепалис, Алексей Барабаш, Евгений Сытый и другие актеры.

Третью строчку в рейтинге занял американский боевик "Искусственный интеллект" (Superintelligence) режиссера Бена Фэлкоуна, вышедший в российский прокат 26 ноября и собравший за четыре дня 29,9 млн рублей. Согласно сюжету, искусственный интеллект выбирает женщину в качестве образца для наблюдений за всем человечеством. От поведения главной героини зависит выбор высшего компьютерного разума, оставит ли он несовершенных людей в живых или же сотрет всех с лица земли. Главные роли в картине исполнили Мелисса Маккарти, Джеймс Корден, Бобби Каннавале, Брайан Тайри Генри, Джин Смарт.