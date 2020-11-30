Театр имени Вахтангова покажет премьеру спектакля "Легенда о Хромоножке"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, продолжая активную творческую деятельность в условиях ограничительных мер в связи с распространением нового коронавируса, представит в понедельник на своей Новой сцене премьеру спектакля "Легенда о Хромоножке" по пьесе норвежского писателя и драматурга Бьёрнстьерне Бьёрнсона, написанной по мотивам древнеисландских саг. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"30 ноября и 1 декабря на Новой сцене Вахтанговского театра состоится премьера спектакля "Легенда о Хромоножке" по пьесе норвежского писателя и драматурга Бьёрнстьерне Бьёрнсона, который также известен тем, что является автором текста гимна Норвегии. Что же касается пьесы "Легенда о Хромоножке", которая впервые пойдет в Вахтанговском театре, то она написана по мотивам древнеисландских саг", - сказала Кузьмина.

Она проинформировала, что постановку осуществил Владимир Бельдиян. Художник-постановщик - Юлиана Лайкова, художник по свету - Руслан Майоров, хореограф - Светлана Косорукова. "Музыка к спектаклю написана Фаустасом Латенасом и стала одной из последних работ безвременно ушедшего замечательного композитора", - отметила собеседница агентства.

По словам режиссера спектакля Владимира Бельдияна, которого процитировала пресс-атташе, "действие разворачивается в Норвегии, где во времена викингов борются огонь и вода, камни и ветер, страсть и милосердие, христианство и язычество. И в центре этой битвы человек".

Роли исполняют Мария Волкова, Екатерина Крамзина, Анастасия Жданова, Полина Чернышова, Лада Чуровская, Денис Бондаренко, Александр Галочкин, Евгений Кравченко, Антон Лызо, Денис Самойлов, перечислила пресс-атташе.

Театральные параллели

Кузьмина сообщила, что "Легенда о Хромоножке" открывает новый проект "Театральные параллели. Путешествие в четырех частях", посвященный грядущему столетию Вахтанговского театра, которое будет отмечаться 13 ноября 2021 года.

"Четыре режиссера мастерской художественного руководителя Вахтанговского театра Римаса Туминаса - Владимир Бельдиян, Хуго Эрикссен, Гульназ Балпеисова и Анатолий Шульев - обратились к драматургии и театральным традициям тех стран, которые оказали влияние на творчество и художественное мировоззрение Евгения Вахтангова. Результатом станут четыре отдельных спектакля, созданных по произведениям авторов Норвегии, Германии, Англии и Испании", - пояснила суть проекта пресс-атташе.

Она напомнила, что талантливая команда молодых режиссеров - учеников Римаса Туминаса дебютировала в Вахтанговском театре в 2016 году на Новой сцене, представив публике свои выпускные спектакли: "Актерская гибель" (Владимир Бельдиян), "За закрытыми дверями" (Хуго Эрикссен), "В Париже" (Гульназ Балпеисова) и "Король умирает" (Анатолий Шульев). В декабре 2018 года ученики Туминаса вновь собрались вместе и выпустили на Симоновской сцене совместный спектакль "Стефан Цвейг. Новеллы", где каждый из них поставил по одному произведению писателя.

"И вот в преддверии 100-летия Вахтанговского театра ученики Туминаса с радостью приняли приглашение своего наставника принять участие в новом объединенном проекте. Четыре отдельных спектакля, созданных по произведениям авторов Норвегии, Германии, Англии и Испании, объединит и иное решение пространства Новой сцены: учитывая разрешенную заполняемость зала на 25%, зрительские кресла будут расположены с трех сторон сценической площадки. К сожалению, таковы реалии сегодняшнего времени", - посетовала собеседница агентства.

В заключение она добавила: "Мы надеемся, что весной 2021 года, когда мы вернемся к привычной жизни, а также осенью, в дни празднования 100-летия театра, все четыре спектакля проекта "Театральные параллели. Путешествие в четырех частях" будут сыграны подряд - как своеобразный театральный альманах".