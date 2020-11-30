В Хабаровском крае запланированы гастроли московских театров в 2021 году

ХАБАРОВСК, 30 ноября. /ТАСС/. Московские театры покажут спектакли в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре в 2021 году, сообщила ТАСС начальник отдела искусств и народного творчества министерства культуры Хабаровского края Екатерина Дубовая.

"В 2021 году по федеральной программе "Большие гастроли" запланированы гастроли Московского художественного академического театра имени М. Горького и Московского театра "Современник", - сказала Дубовая.

Программа "Большие гастроли" - крупнейший театральный проект России, который реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ с 2014 года. С начала действия программы жители региона смогли познакомиться с творчеством ведущих театров страны.

Дубовая уточнила, что московские театры покажут несколько спектаклей на сцене Хабаровского краевого театра драмы и Комсомольского драматического театра.

Пока театры в регионе закрыты из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, но коллективы продолжают репетиции. Готовятся обменные гастроли Хабаровского краевого театра драмы и Камчатского театра драмы и комедии. "Летом будущего года хабаровский краевой театр кукол покажет спектакль "Станция Тевли" на сцене Санкт-Петербургского театра марионеток имени Е. С. Деменни. Этот спектакль вошел в основную программу Международного фестиваля кукольных и синтетических театров КУКАRT - XV", - сказала собеседница агентства.

Поддержка местных театров

Помощь на постановку и показ спектаклей местные театры получают по программе развития театрального искусства на Дальнем Востоке. В конце октября президент России Владимир Путин поддержал предложение продлить эту программу. "С 15 по 22 ноября в этом году в Хабаровске должен был пройти второй фестиваль театров Дальнего Востока. Было отобрано 16 спектаклей профессиональных театров Бурятии, Якутии, Магадана, Приморского края, Хабаровского края, Сахалина и Камчатки. Однако проведение фестиваля отменено", - сказала Дубовая, уточнив, что мероприятие не состоится из-за пандемии.

Грантовую поддержку по этой программе в Хабаровском крае получил театр юного зрителя, средства будут направлены на постановку спектакля-путешествия "Джордж и тайны Вселенной" по книге Стивена и Люси Хокинг. Грант также выделен Комсомольскому-на-Амуре драматическому театру. "Грантовая поддержка будет осуществлена до конца года", - сказала собеседница агентства.