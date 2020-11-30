Минкультуры планирует организовать детский культурный форум

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ планирует организовать международный культурный форум для детей в возрасте от пяти лет. Об этом сообщила глава министерства Ольга Любимова в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном в понедельник.

"Мы задумали еще и международный детский культурный форум, на который будут собираться самые наши маленькие деятели культуры, наша самая мягкая сила. И приезжать они будут с педагогами и родителями - потому что самому младшему участнику будет 5 лет", - сказала министр.

Любимова пояснила, что целью мероприятия будет "диалог со всей семьей", поддержка родителей талантливых детей. "Ведь вырастить музыканта - это подвиг! И за каждым выдающимся исполнителем стоит семья", - отметила она.