Мишустин: лучшие работы большого детского фестиваля получат премии правительства

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Самые интересные работы лауреатов третьего Международного большого детского фестиваля будут отмечены премиями правительства, объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Жюри выбрало самые интересные и оригинальные постановки, актерские и режиссерские работы. И сегодня они будут отмечены премией правительства Российской Федерации", - сказал глава кабинета министров в видеообращении к лауреатам фестиваля.

Мишустин назвал Международный большой детский фестиваль "настоящим праздником искусства". "Фестиваль уже стал одним из самых ярких событий в культуре. Интерес к этому творческому форуму растет, а география участников расширяется год от года", - сказал он. Председатель правительства отметил, что "фестиваль открывает новые имена режиссеров и актеров, знакомит зрителей с творчеством профессиональных театральных коллективов из разных регионов страны, каждый год здесь демонстрируются драматические, кукольные и музыкальные спектакли, художественные и анимационные фильмы, цирковые и ледовые шоу, созданные для самой взыскательной и благодарной публики - детей".

"Ваши проекты и творческие работы открывают юным зрителям прекрасный мир искусства, развивают эстетический вкус, приобщают их к культуре. Выходя на сцену, вы делаете все в высшей степени профессионально и, как учил Константин Сергеевич Станиславский, так же, как для взрослых, только еще лучше", - обратился глава кабмина к лауреатам фестиваля.

Международный большой детский фестиваль проходил с 17 октября по 30 ноября. В этом году из-за ограничений конкурсная программа фестиваля демонстрировалась в онлайн-формате. Фестиваль создан по инициативе Московского губернского театра и его художественного руководителя Сергея Безрукова.