Магия Вуди Аллена. Пять фильмов мастера, которые стоит пересмотреть

Психологизм, гротеск и постоянная самоирония — главные черты творчества Вуди Аллена. Его персонажи, как правило, похожи — это невротичные, неуверенные в себе, но очень остроумные мужчины, годами посещающие психоаналитиков. А вот его фильмы очень разные. Настолько, что иногда не верится, что их мог снять один человек. Энни Холл 1977 Этот фильм стал, пожалуй, решающим в карьере режиссера. В центре сюжета — скептик стендап-комик Элви Сингер и его отношения с певицей Энни Холл. Вся картина построена на том, как зарождаются, развиваются и заканчиваются эти нежные чувства. Критики считают, что именно с "Энни Холл" и начался настоящий Вуди Аллен, ведь именно тут он наконец рассказывает человеческую историю, причем — какую. В фильме масса деталей, которые убеждают нас, что это автобиографическое кино, хотя сам комик все отрицает.

Описание Кадр из фильма "Энни Холл" © MPTV/Reuters

Сам Аллен рассказывал, что только на этапе монтажа ленты стало ясно, что это что-то большее, чем очередная комедия. В тот момент авторы позволили себе импровизацию, выстроив сюжет картины нелинейно, например, знакомство главного героя Элви Сингера с Энни Холл происходит только через полчаса после начала фильма, а еще появились монологи, которые произносит молодой человек спустя какое-то время после их расставания. Так получился один большой диалог между зрителями и героем, где он честно и откровенно рассказывает свою историю. Мужья и жены 1992 До сих пор режиссер считает эту картину одной из самых удачных в своей фильмографии. Для него это очень важная работа, ведь все эксперименты, на которые тут он осмелился, увенчались успехом. Действительно, при просмотре ленты кажется, что монтировал ее либо гений, либо сумасшедший: диалоги могут быть оборваны на самом интересном месте, актеров снимают то сбоку, то со спины, иногда их и вовсе нет в кадре. Но несмотря на такой нестандартный прием, все складывается в гармоничную мозаику истории фильма. Несмотря на заявленный жанр (комедия), юмор тут скорее сопутствующая, нежели главная составляющая. Супружеская пара, переживая вечные ссоры и размолвки, узнает о разводе близких друзей. Наблюдая друг за другом, они вынуждены столкнуться с суровой реальностью и признать собственные проблемы. Матч-пойнт 2005 Критики называли фильм одним из самых неожиданных в карьере Аллена. Психологическая драма о судьбе малоуспешного теннисиста, превращающегося в акулу бизнеса, получила несколько номинаций на "Оскар" в 2006 году, премию "Сезар", стала лучшим европейским фильмом, взяв премию Давида ди Донателло.

Описание Кадр из фильма "Матч-пойнт " © Централ Партнершип

Действие разворачивается в Англии, где молодой теннисист Крис Уилтон вынужден распрощаться со своими амбициями в спорте. Зато перед ним неожиданно открываются другие двери — он оказывается среди самых богатых и влиятельных людей страны. Заводит выгодное знакомство со своей будущей супругой, однако сердце его выбирает другую девушку (которую, кстати, сыграла Скарлетт Йоханссон). Со временем милое общение и ненавязчивый флирт перерастает в трагедию, романтическая история — в триллер. Полночь в Париже 2011 Премьера состоялась на Каннском фестивале и принесла Вуди Аллену еще одну премию "Оскар" — к тому моменту за ним было уже больше двух десятков номинаций.

Описание Съемки фильма "Полночь в Париже" © ABACAPRESS.COM/Reuters

Главный герой, оказавшись в столице Франции, переносится во времени почти на сто лет назад, где знакомится со своими ушедшими кумирами. Неожиданное путешествие не просто дарит ему массу впечатлений, но и вскрывает предательство близких, ужасную трагедию в семье, а самого парня оставляет то ли с разбитым сердцем, то ли перед светом в конце тоннеля. Магия лунного света 2014 Вуди Аллен возвращается к атмосфере Франции 1920-х, правда, тут действие происходит не на дождливых улочках центра страны, а на юге, недалеко от Ниццы. Герои в изысканных нарядах, их окружают кабриолеты, джаз — главная музыка этих годов, интеллектуальные диалоги и, конечно, романтический флер, который пронизывает все вокруг. Стэнли Кроуфорд — английский иллюзионист — во время гастролей по Европе решает разоблачить американку Софи Бейкер, которая, используя спиритические сеансы, втирается в доверие к богачам. Но и тут все оказывается не так просто, а сам режиссер не спешит раскрывать все карты.

Описание Эмма Стоун и Колин Ферт на премьере фильма «Магии лунного света» в Париже, 2014 год © Gonzalo Fuentes/Reuters