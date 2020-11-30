Большой детский фестиваль наградил лучшие спектакли и фильмы

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Церемония закрытия III Международного большого детского фестиваля состоялась в Москве в понедельник. Лучшими спектаклями стали "Сочинение про Джобса", "Сказки 1001 ночи" и другие, а лучшими фильмами - "Холоп" и "Робо".

На церемонии, трансляция которой прошла на официальном сайте мероприятия, были вручены призы победителям конкурса в 11 номинациях, а также другие специальные призы фестиваля - всего 15 лауреатов. Ведущими церемонии закрытия стали Безумный Шляпник, пират Джон Сильвер, почтальон Печкин и Буратино.

Приз "Легенда театра для детей и юношества" присудили Терезе Дуровой, художественному руководителю Театриума на Серпуховке. Приз от художественного руководителя фестиваля получил спектакль "Гамлет" Андрея Тимошенко (Архангельский театр драмы имени Ломоносова). Призом от оргкомитета фестиваля отмечен спектакль "Хроники Нарнии. Племянник чародея" Романа Феодори (Красноярский театр юного зрителя). Приз от родителей детского жюри фестиваля получила постановка "Про Лёлю и Миньку" Анны Чернаковой.

Лучшим драматическим спектаклем (младшая возрастная категория) стала постановка "Мой дедушка был вишней" театральной компании "Новый театр" из Воронежа, а победителем в номинации для подростков - "Сочинение про Джобса", театрального проекта "27" из Санкт-Петербурга. Награду за лучший музыкальный спектакль для младшей возрастной категории присудили "Сказкам 1001 ночи" Тюменского драматического театра, а для старшей возрастной группы - "Шинель" Чувашского государственного театра юного зрителя им. Михаила Сеспеля.

В номинации "Лучший спектакль театра кукол" победили "Самый лучший папа" Пензенского областного театра "Кукольный дом" и "Бах-бах-бах", Ханты-Мансийского театра кукол.

Другие номинации

Фильм Сарика Андреасяна "Робо" стал лауреатом в номинации "Лучшее кино для детей (младшая возрастная категория)", а "Холоп" Клима Шипенко признан лучшим детским фильмом для старшей возрастной категории. В номинации "Лучший анимационный фильм для детей" победил "Кораблик, который хотел летать" режиссера Екатерины Филипповой ("Союзмультфильм"). "Лучшим цирковым номером" признана серия цирковых номеров в жанре клоунада "Музыкальная труба", "Селфи", "Бадминтон", "Барабаны", руководитель номеров Андрей Аверюшкин. "Лучшим примером патриотического воспитания" дети назвали фильм "Подольские курсанты" режиссера Вадима Шмелева.

Победителей конкурса определило независимое детско-юношеское жюри: 20 детей и подростков от 6 до 17 лет, юные актеры, музыканты, художники, спортсмены. В этом году в составе жюри 20 человек.

Ранее в пресс-службе фестиваля сообщили, что Театр кукол Республики Карелия со спектаклем "О рыбаке и рыбке" (режиссер Яна Тумина), Кировский театр кукол имени Афанасьева с постановкой "Гоголь. СПб" (режиссер Александр Янушкевич) и Рязанский театр кукол со спектаклем "Доктор Айболит" (режиссер Олег Жюгжда) стали лауреатами премии правительства РФ за лучшие театральные постановки по произведениям русской классики. Они получили сертификаты на 3 млн рублей.

О фестивале

Фестиваль проходил с 17 октября по 30 ноября. В течение полутора месяцев были показаны лучшие драматические, кукольные и музыкальные спектакли, кино- и анимационные фильмы, цирковое и ледовое шоу для детей и юношества. При поддержке фестиваля было создано 26 видеоверсий конкурсных проектов, за время фестиваля проведено 44 онлайн-трансляции. Всего в конкурсной и внеконкурсной программе показали свои проекты 80 участников.

Международный большой детский фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта "Культура малой Родины", художественный руководитель фестиваля - народный артист России Сергей Безруков. Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ и Министерства культуры Московской области. Организаторы фестиваля - Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский губернский театр.