Кончаловский и Бондарчук станут худруками проектов режиссеров-дебютантов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Режиссер Андрей Кончаловский станет худруком дебютного фильма Екатерины Вещевой "Лена и справедливость", роли в котором исполнят Анна Уколова и Алексей Агранович. Режиссер Федор Бондарчук станет худруком музыкальной трагикомедии "Скоро кончится лето" дебютантки Яны Скопиной. Об этом создатели фильма рассказали на питчинге дебютов в Минкультуры.

"Надеюсь, получится добрая и светлая картина о людях из провинции и о том маленьком мире, который окружает каждого человека", - рассказала режиссер. Вещева давно работает с Кончаловским, она была режиссером монтажа на его фильме "Рай".

Фильм расскажет о продавщице Лене из провинциального города, которая много лет живет с нелегальным мигрантом Максудом. Они не могут пожениться, поскольку у Максуда нет российского паспорта. В попытках получить документ он попадает в неприятную историю. Главную роль исполнит актриса Анна Уколова, также в картине задействованы Алексей Агранович, Кристина Бабушкина, Сабина Ахметова. Съемки запланированы на 2021 год.

Режиссер Федор Бондарчук станет худруком музыкальной трагикомедии "Скоро кончится лето" дебютантки Яны Скопиной, роли в которой исполнят непрофессиональные актеры. "Это Казахстан, лето 1990-го года, подросток хочет добиться признания отца и делает это необычным образом: он начинает заниматься гипнозом. <…> Герои уже найдены, кастинг был проведен. Они все непрофессиональные актеры", - рассказала Скопина. По словам режиссера, вдохновением для визуальной стороны фильма станут полотна казахстанской художницы Сауле Сулеймановой и картины Александра Дейнеки. Выпустить дебют в прокат планируется в 2022 году.