В Большом театре вручили 25-ю международную премию Станиславского

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения 25-й международной премии Станиславского состоялась в Бетховенском зале Большого театра в понедельник вечером. Среди лауреатов - балерина Светлана Захарова, оперная певица Анна Нетребко, режиссер Питер Брук, актриса Светлана Крючкова и другие деятели культуры, передает корреспондент ТАСС.

"Несмотря на сложный год, мы с вами встречаемся и говорим вам спасибо - спасибо за то, что вы столько сделали для русского театра, для российского искусства. И мне хочется сказать огромное спасибо членам жюри, которые работают 25 лет и работают для вас", - сказала вице-президент международного фонда Станиславского Зейнаб Сеид-Заде.

Церемония впервые проходит в Большом театре, ранее ее традиционно проводили в отеле "Балчуг Кемпински". "Мы рады видеть вас в нашем доме, в Большом театре. Я думаю, что имя Станиславского тесно связано с оперным искусством, в свои последние годы он обратил свой взор на музыкальные театры, чему мы очень рады. И возникновение театра Станиславского и Немировича-Данченко тоже есть история, связанная с этим великим именем. Поэтому, когда нам предложили, чтобы это происходило в нашем доме, это было абсолютно естественно", - сказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Режиссером церемонии стал Юрий Муравицкий. Лауреаты премии, а их 11, были известны заранее. Согласно регламенту премии, имена лауреатов объявляются после заключительного заседания жюри, которое в этом году состоялось 6 ноября. Из-за пандемии впервые за всю 25-летнюю историю премии объявление победителей прошло в режиме онлайн.

Меняющие души и сердца

Список лауреатов международной премии Станиславского 2020 года открывает Светлана Захарова, награжденная "за выдающиеся творческие достижения в мировом балетном искусстве". Награду ей вручили Урин и народная артистка РСФСР Людмила Максакова, которая прочитала стихотворение Пушкина "Красавица" - "Всё в ней гармония, всё диво, всё выше мира и страстей..." Гендиректор Большого театра в свою очередь признался, что всегда, когда в театре идет спектакль с участием Захаровой, он обязательно хотя бы ненадолго приходит в зал и "дарит себе удовольствие и счастье лицезреть эту красоту".

Захарова поблагодарила за награду и теплые слова. "Я невероятно счастлива и была невероятно рада услышать, что меня наградили, особенно в юбилейный год. Это очень приятно. Я подумала - да, что-то уже сделано, но столько всего впереди интересного, столько еще неизученного, хочется еще многому научиться. Наша профессия, балет, как я говорю, это когда ты вечная ученица. Я надеюсь, что буду дальше всех продолжать радовать своим искусством и учиться этому искусству", - сказала балерина и посвятила награду своим педагогам.

Анна Нетребко удостоена премии "за выдающиеся творческие достижения в мировом оперном искусстве". Награду ей вручил художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, отметивший, что "правда чувств и искренность страстей и эмоций актрисы изменяет души и сердца миллионов людей".

"Огромная честь для меня присутствовать здесь сегодня. Вы знаете, я в детстве хотела быть актрисой, и почему-то у меня не получалось. Я старалась выучить стихи, старалась читать прозу и как-то не шло. И только когда я вдруг решила запеть, почему-то сразу все получилось. Наверное, я выбрала правильную профессию", - сказала Нетребко и поблагодарила своих педагогов, учредителей и жюри премии, Большой театр и всех артистов и музыкантов.

Режиссер Питер Брук отмечен "за уникальный вклад в развитие мирового театра". Все они, Захарова, Нетребко и Брук, были выбраны в номинации "За выдающийся вклад в развитие мирового театра". Он записал видеообращение. "Я так люблю говорить по-русски. Я многое читал по-русски, но, к сожалению, все забыл", - начал Брук на русском языке и продолжил на французском. Режиссер рассказал, что в университете он изучал русскую литературу, которая ему очень нравилась. И тогда же у него появилась мечта - посетить Москву.

И спустя какое-то время он исполнил свою мечту и сразу же отправился во МХАТ, чтобы увидеть наследие Станиславского. "И я увидел вещи, которые были для меня чудом. Не только отношения между актерами, пространством, декорациями, но, кроме того, уровень актеров", - отметил он. Брук посетовал, что когда он хотел показать свой спектакль Why? в Москве, врач запретил ему ехать.

"В молодости я выучил одну фразу, которая теперь все время ко мне возвращается - "Старость не радость". Но сегодня, когда у меня такой радостный повод - быть удостоенным чести получить эту награду, премию Станиславского, я могу сказать, глядя вам прямо в глаза..." - сказал режиссер и добавил по-русски: "Сегодня для меня старость - это радость".

Актерское искусство и педагогика

За творческие достижения в актерском искусстве отмечены четыре артиста. При этом лауреатами "за роли последних лет" стали актеры Театра им. А. С. Пушкина Виктория Исакова, Российского академического молодежного театра Евгений Редько и театра "Приют комедиантов" Дмитрий Лысенков. А лауреатом "за вклад в русское сценическое искусство" названа народная артистка РСФСР Светлана Крючкова.

Актриса не смогла посетить церемонию, но записала видеообращение. "Для меня большая честь быть удостоенной такой престижной театральной премии наряду с другими выдающимися деятелями мировой сценической культуры. Самое главное - что это награда не только за сделанное когда-то, но и за последние мои театральные роли, которые, по моему разумению, получились наиболее сильными из всех моих сыгранных ролей. Спасибо, что цените меня как активно действующую актрису, способную еще удивлять своих коллег и зрителей", - сказала артистка.

Премию за вклад в театральную педагогику и воспитание молодых артистов получил профессор Театрального училища им. Б. В. Щукина Александр Коршунов. В номинации "Театроведение, театральная критика, исследователь театра" лауреатами стали Владимир Колязин за цикл исследований в области истории театра Германии и российско-германских театральных связей, а также Марфа Бубнова за книгу "Неизвестный Станиславский".

В номинации "Служение театру" с формулировкой "За преданное служение театру" лауреатом была названа заслуженный работник культуры РФ Ирина Корчевникова, работавшая в МХТ им. А. П. Чехова при Олеге Ефремове, затем занимавшая пост директора музея МХАТ и Театра кукол им. С. В. Образцова.

Почетные дипломы премии Станиславского вручены меценатам, поддерживающим театральное искусство. Их получили предприниматель Сергей Гордеев, глава издательства "Навона" Елена Эрикссен, а также представитель компании Gold&berg Александр Гольденберг - за создание символа премии и многолетнюю поддержку международного фонда К. С. Станиславского.

О премии

Международная премия К. С. Станиславского учреждена одноименным фондом, она вручается с 1995 года и является одной из самых авторитетных в области театрального искусства. Эта награда присуждается актерам, режиссерам, организаторам театрального дела, педагогам, театральным критикам, художникам, драматургам, композиторам за вклад в развитие театрального искусства.

Состав судейской коллегии ежегодно меняется. В этом году членами жюри стали режиссеры Юрий Бутусов, Евгений Писарев, Марина Брусникина, Сергей Женовач, Алексей Бородин, актеры Людмила Максакова, Владимир Машков, Валерий Баринов, Игорь Гордин, театральный критик Алексей Бартошевич, а также генеральный директор Большого театра Владимир Урин, вице-президент международного фонда К. С. Станиславского Зейнаб Сеид-Заде, доктор искусствоведения Видмантас Силюнас, который возглавил судейскую коллегию.

Каждому лауреату вручается почетный знак с изображением чеховской чайки и факсимиле Станиславского. За время существования награды ее получили уже более 215 деятелей отечественного и зарубежного театра.