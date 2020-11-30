Худрук "Современника" Рыжаков снимет дебютную картину "Родительский день"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Худрук театра "Современник" Виктор Рыжаков сообщил, что снимет дебютный фильм "Родительский день" о взаимоотношениях матери и сына.

"Все годы были заняты театром, на кино не хватало смелости и времени, но пандемия помогает решать серьезные вопросы, была возможность подготовиться, сформулировать какие-то вещи. Так родился сценарий. Мы даже попробовали снять часть материала, чтобы понять, на правильном ли мы пути, и можно ли соединить подход театрального режиссера и человека, который работает с кинематографом. Замечательная команда, люди, которые со мной работают", - рассказал Рыжаков на питчинге дебютов в Минкультуры.

По сюжету картины в родительскую субботу - день поминовения усопших - мать и сын отправляются в поездку, чтобы посетить пять кладбищ, разбросанных по области. Начав путешествие со взаимных упреков и претензий, постепенно герои обретают взаимопонимание. На съемки фильма создатели запросили в Минкультуры 25 млн рублей.

Режиссер Наталья Мишкина снимет комедию "Ревизор. Инкогнито" по мотивам пьесы Николая Гоголя. Хлестаков в картине станет блогером, который попадает в скандальную ситуацию на новом месте работы. Режиссер музыкальных клипов Тина Баркалая снимет свой первый полнометражный художественный фильм "Сказки Гофмана". Героиней драмы становится неприметная девушка Надежда, которая работает на двух работах, чтобы содержать семью. Однажды ей предлагают сниматься в кино дублером рук, поскольку она обладает красивой пластикой движений. Худруком проекта стал режиссер Валерий Тодоровский.

Режиссер Андрей Звягинцев выступил худруком драмы "Сценарист" Олега Филипенко. По сюжету герой отказывается посетить премьеру картины по своему сценарию, испорченную, по его мнению, продюсерами; вместо этого он сидит в баре и рассказывает студенту ВГИКа о том, каким на самом деле должен был быть фильм.

"Я знаком с Олегом много лет, уже 30 лет. Я знаю его как выдающегося поэта, и уверен, что дар его распространится на другие творческие сферы и жанры. Уверен, что Олег сможет сделать достойный фильм. За талант автора я отвечаю", - сказал Звягинцев на питчинге. Он также выступил худруком картины "Тундра блюз" Андрея Редькина, действие которого разворачивается в российской тундре.