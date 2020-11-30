В горах Северной Осетии устранили угрозу обрушения Зругского храма X-XI веков

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 ноября. /ТАСС/. Реставраторы и гидротехники завершили первый этап работ по реставрации Зругской церкви Х-ХI веков в Алагирском районе Северной Осетии, устранив грозу ее обрушения, сообщил ТАСС руководитель реставрационной компании "Скифос-РСК" Петр Павлов, которая ведет работы на объекте.

Реставрация Зругского храма ведется в рамках подготовки к празднованию 1100-летия крещения Алании. На работы направлено около 75 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

"В этом году завершен первый этап работ, проведено берегоукрепление, а также укрепление самого храма. Храм нависал прямо над пропастью, была угроза его обрушения, и наша задача была эту угрозу устранить. Сегодня можем уже с уверенностью говорить, что задача выполнена. Реставраторы работали в кооперации с гидротехниками, в частности, было создано гидротехническое сооружение, чтобы иметь возможность уменьшать скорость реки при паводках и селях и тем самым защитить храм", - рассказал Павлов.

По его словам, также в этом году в храме был проведен небольшой объем реставрационных работ. Продолжить их планируется весной. "За несколько месяцев должна произойти естественная осадка грунта, после чего мы сможем в следующем году приступить к воссозданию фундаментов и контуров здания. Все работы проводятся при поддержке представителей осетинских фамилий, которые особо почитают это святое место", - пояснил собеседник агентства.

В ходе реставрации древний полуразрушенный храм планируется воссоздать полностью. "Но, согласно реставрационным канонам, материал воссоздаваемого объема не будет повторять тот, который был первоначально, - это реставрационный прием, который позволяет показать разницу между изначальной постройкой и воссозданной частью. Полностью завершить работы планируется в 2022 году, к празднованию 1100-летия крещения Алании", - уточнил Павлов.

О памятнике

Зругский храм расположен в урочище Зруг в Алагирском районе Северной Осетии на высоте 2 122 м над уровнем моря на древнем перевальном пути в Закавказье. Зругский храм интересен сохранившимися остатками росписей XII века, а также наличием фрагментов сохранившихся фресок. В 2019 году по заказу правительства Северной Осетии была разработана полноценная научно-проектная документация по сохранению Зругского храма, которая получила положительное заключение Государственной историко-культурной экспертизы и прошла все необходимые в соответствии с законодательством России согласования.

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании. К годовщине подготовлен ряд мероприятий, в числе которых реставрация ряда объектов культурного наследия на территории республики.