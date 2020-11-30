В Петербурге назвали лауреатов театральной премии для молодых "Прорыв"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Лауреатов театральной премии для молодых "Прорыв" объявили в понедельник в Санкт-Петербурге. Одиннадцатая церемония чествования победителей прошла в Молодежном театре на Фонтанке.

"По итогам минувшего сезона из 188 присланных заявок в шорт-лист было отобрано 40 работ по шести номинациям. И мы собирались назвать лауреатов еще весной, но из-за пандемии коронавируса церемонию пришлось перенести на конец осени", - сказал ТАСС соучредитель премии "Прорыв", директор-художественный руководитель театра "Приют комедианта" Виктор Минков.

Лауреатом в номинации "Лучший актер" победителем стал Олег Сенченко за исполнение роли Волохова в спектакле "Обрыв" Театра юных зрителей имени Александра Брянцева (режиссер Анатолий Ледуховский). Среди актрис аналогичную награду завоевала Анна Кочеткова за исполнение роли Анны в спектакле "Посмотри на него" в "Театре ненормативной пластики" (режиссер Роман Каганович). За лучшую роль второго плана наградой отмечен Александр Кошкидько за исполнение роли в спектакле "Лавр" в Театре на Литейном (режиссер Борис Павлович).

В номинации "Лучший художник" первенство у Ника Хамова - создателя сценографии и кинетических машин в спектакле Faust.Labor Инженерного театра "АХЕ". Лучшими менеджерами стали Анна и Михаил Каргапольцевы за развитие и продвижение театра "ЦЕХЪ" в сезоне 2018-2019 годов. В номинации "Лучший режиссер" жюри приняло решение премию не присуждать.

Почетная премия имени Антона Губанкова "За продвижение молодых талантов" присуждена народному артисту России, художественному руководителю Национального драматического театра России (Александринского театра) Валерию Фокину.

Специальный приз жюри "За выдающиеся актерские работы" присужден актерам спектакля "Исследование ужаса" Юлии Захаркиной, Яне Савицкой, Дмитрию Крестьянкину, Петру Чижову (Проект "Квартира" и фонд Альма Матер, режиссер Борис Павлович).

О премии

Профессиональная премия "Прорыв", учрежденная в Петербурге в 2008 году, присуждается за творческие достижения в области театрального драматического искусства, которые можно назвать настоящим прорывом. Номинантами становятся яркие молодые режиссеры, актеры и актрисы, художники и театральные менеджеры до 35 лет.

Как сообщил Виктор Минков, вручение 12-й премии "Прорыв" запланировано на весну 2021 года.