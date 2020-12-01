В Москве вручили единственный в России балетный приз "Душа танца"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Двадцать шестая церемония вручения единственной в России балетной награды "Душа танца" состоялась в понедельник вечером на сцене Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. В этом году формат вручения награды изменен - все 16 призов присуждены учителям и педагогам театров и ансамблей, сообщает пресс-служба "Росконцерта".

"Нет более важной профессии в судьбе артиста балета, чем педагог, и нет более скромной профессии. Ведь педагог растворяется в ученике! Редакция журнала "Балет", со своей стороны, всегда отмечала роль и заслуги педагогов, присуждала свой приз на конкурсах балета и в номинации "Души танца". В этом же году мы сделали акцент, присудив все 16 призов этой профессии: "Учитель" в среднем учебном заведении, "Рыцарь" в коллективе театра (ансамбля)", - сказала на церемонии Валерия Уральская, главный редактор журнала "Балет", учредившего вместе с Минкультуры РФ приз "Душа танца".

Награда в категории "Учитель" присуждена посмертно педагогу кафедры хореографии Российского института театрального искусства - ГИТИС Ярославу Сеху, которого не стало в ноябре этого года. В этой же номинации отмечены педагог Академии русского балета имени Вагановой Марина Васильева, педагог Московской государственной академии хореографии Денис Медведев и педагог Новосибирского хореографического училища Андрей Беспалов.

В номинации "Рыцарь танца" приз получили педагог-репетитор Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Сергей Аникин, балетмейстер-репетитор Большого театра Виктор Барыкин, педагог-репетитор Мариинского театра Эльвира Тарасова, педагог-репетитор Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Виктор Дик и другие.

В концертную программу вечера вошли выступления премьера Большого театра Артема Овчаренко, солистов Большого театра Дениса Захарова, Елизаветы Кокоревой и Ксении Жиганшиной, примы-балерины Мариинского театра Виктории Терешкиной, первой солистки Мариинского театра Марии Хоревой и корифея Мариинского театра Никиты Корнеева, примы и премьера МАМТ им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Оксаны Кардаш и Ивана Михалева и других артистов.

Приз "Душа танца" был учрежден Министерством культуры РФ и журналом "Балет" в 1994 году. Ежегодно его вручают мастерам хореографии, педагогам, композиторам, дирижерам, художникам, а также журналистам, освещающим достижения в искусстве танца. За время существования престижной награды ее обладателями были такие выдающиеся личности, как Ольга Лепешинская, Марина Семенова, Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Владимир Васильев. Этот список продолжили мастера сегодняшнего дня, в числе которых Ульяна Лопаткина, Николай Цискаридзе, Светлана Захарова, Диана Вишнева, Наталья Осипова, Иван Васильев и многие другие деятели отечественного искусства. Организатор - федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт".