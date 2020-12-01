Борис Акунин представит новую книгу "Сказки народов мира"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Писатель Борис Акунин 10 декабря представит новую книгу "Сказки народов мира" в электронном и аудиоформатах. Об этом ТАСС во вторник рассказали в пресс-службе сервиса Bookmate.

"Писатель сочинил девять историй с привычными персонажами и нестандартным сюжетами, в которые будет интересно погрузиться как детям, так и взрослым", - сказали в пресс-службе, уточнив, что 10 декабря будет доступна электронная версия, а с 12 декабря можно будет послушать книгу в аудиоформате.

В записи аудиоверсии книги приняли участие актеры Вениамин Смехов, Егор Бероев, Юлия Пересильд, Александр Филиппенко, Игорь Ясулович, Александр Клюквин, Сергей Чонишвили, Ингеборга Дапкунайте и Анна Чиповская.

В беседе с корреспондентом ТАСС Акунин отметил, что захотел поработать сказочником. "Может быть, потому что сейчас какие-то явно нереалистичные времена", - отметил он.

По его словам, книга состоит из девяти сказок. "Это японская сказка, немецкая, русская, арабская, испанская, английская, французская, еврейская и китайская, - поделился Акунин. - Сюжеты не то чтобы знакомые, но персонажи и мотивы - безусловно. Драконы, джинны, феи, Баба-Яга. Все, как полагается. Но поступаю я с ними по-своему".

Писатель рассказал, что в аудиоверсии книги первую сказку, японскую, читает Егор Бероев, немецкую - Анна Чиповская, русскую - Александр Клюквин, арабскую - Вениамин Смехов, испанскую - Юлия Пересильд. Ингеборга Дапкунайте читает французскую сказку; цирковую, еврейскую - Александр Филиппенко, китайскую - Игорь Ясулович.