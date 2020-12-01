Инклюзивная акция "Музей для всех!" началась в России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Третья Всероссийская инклюзивная акция "Музей для всех! - 2020", посвященная созданию комфортной музейной среды для каждого посетителя и призванная привлечь внимание общества к значимости равноправного участия всех людей в культурной жизни, стартовала во вторник. Она пройдет и в офлайн, и в онлайн-формате, сообщает пресс-служба акции.

"В этом году во многих музеях акция пройдет не только в офлайн, но и в онлайн-формате, обеспечивающем доступность мероприятия по всей стране. Большинство музеев в настоящее время размещают информацию о доступных онлайн проектах в соцсетях, проводят онлайн конкурсы, экскурсии, мастер-классы, лекции для тех, кто не имеет возможности посетить музеи лично", - говорится в сообщении.

Организаторы отдельно выделяют программы, курируемые партнерами проекта "Инклюзивный музей", благодаря которым выставочные площадки могут объединяться для проведения совместных тематических онлайн проектов, адаптированных для людей с инвалидностью. Например, Музей русского импрессионизма с 3 по 10 декабря вместе с музеями-участниками из шести регионов России представит онлайн-проект "Портрет неизвестной" - серию видео-лекций, подкаст и публичное обсуждение роли женщин в истории искусства.

С 3 по 12 декабря восемь российских музеев от Владивостока до Москвы проведут межмузейную инклюзивную онлайн-программу "Семейная история", куратором которой выступил Дарвиновский музей. Все материалы будут сопровождаться переводом на русский жестовый язык (РЖЯ) и/или субтитрами и/или тифлокомментариями.

Язык жестов и "История на пальцах"

В Политехническом музее 1 декабря пройдет онлайн-дискуссия "Диалог, открытый для всех: как и зачем создавать словарь на РЖЯ?". В Пушкинском музее 3 декабря состоится онлайн-дискуссия "Язык жестов и жестовый язык", на которой эксперты обсудят, как невербальная коммуникация читается в позах классических статуй из собрания музея и как отражаются эмоции в языке жестов и жестовом языке.

Исторический музей проведет несколько онлайн-мероприятия для глухих и слабослышащих, незрячих и слабовидящих, а также для посетителей с особенностями интеллектуального развития. В его программе - онлайн-экскурсия "История на пальцах: Отечественная война 1812 года в памятниках Исторического музея", с переводом на РЖЯ, онлайн-экскурсия "По реке времен: эпоха металла" для посетителей с особенностями интеллектуального развития и другие мероприятия.

Для посетителей филиала Исторического музея в Туле также подготовлена специальная программа, в которую вошли экскурсии для незрячих и слабовидящих посетителей с использованием тактильных моделей, а также для глухих и слабослышащих посетителей - с переводом на русский жестовый язык. В Русском музее начнет работу онлайн-выставка самобытных художников, искусство которых обозначается сегодня как "аутсайдер арт" или "ар брют" - "Поймать большую рыбу". Русский музей перевел выставку в диджитал-формат на платформе Google Arts&Culture, чтобы она была доступна для широкой аудитории.

В пресс-службе отмечают, что музеи продолжают регистрироваться для участия в акции, поэтому список мероприятий постоянно пополняется. Подробную информацию можно найти на официальном сайте акции.

К началу акции приурочена премьера анимационного ролика, созданного по сценарию писателя Линор Горалик, основный посыл которого заключается в том, что инвалидность не является препятствием для того, чтобы заниматься искусством, участвовать в культурной жизни. "В ролике проводится параллель между знаменитыми художниками с инвалидностью и посетителями музеев с инвалидностью, которые не только приходят посмотреть на их работы, но, возможно, и сами занимаются творчеством", - добавляют организаторы акции.