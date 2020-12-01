Умерла президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова умерла на 99-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС во вторник директор музея Марина Лошак.

"Ирина Александровна умерла", - сказала Лошак. По ее словам, это произошло в понедельник вечером.

В апреле 2013 года Ирина Антонова была назначена главным куратором государственных музеев России. В июле того же года освобождена от должности директора Пушкинского музея, одновременно заняв специально учрежденный для нее пост президента ГМИИ.