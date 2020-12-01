Неделя российского кино в Великобритании пройдет онлайн

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Неделя российского кино в Великобритании пройдет в этом году онлайн с 6 по 13 декабря. В программу вошли семь полнометражных игровых картин, откроется неделя фильмом "Китобой" Филиппа Юрьева, сообщили ТАСС организаторы.

"В 2020 году Russian Film Week, а также премия Golden Unicorn ("Золотой единорог") планировали отметить свой первый юбилей - 5 лет. Но поскольку ситуация в мире не позволяет нам этого сделать, мы приняли решение перенести пятую Russian Film Week на 2021 год, а в этом году провести RFW в онлайн-формате", - рассказали организаторы.

По их словам, премию "Золотой единорог" в этом году вручать не будут, но фильмы из программы 2020 года смогут претендовать на награду в 2021 году. Фестиваль пройдет с 6 по 13 декабря. Зрителям покажут семь полнометражных игровых картин, две документальные, а также короткий метр.

"Несмотря на то, что кинотеатры в Великобритании закрыты, а поездки в страну ограничены, для нас было важно провести фестиваль в этом году. Аудитория, которая сформировалась вокруг фестиваля за четыре года, по-прежнему хочет смотреть российское кино, и мы вместе с нашими друзьями из "Лаборатории Касперского" посчитали, что должны перенести фестиваль в онлайн. Мы представим подборку художественных, короткометражных и документальных фильмов, которые будут доступны не только в Англии, но и по всей Европе. И надеемся вернуться к нашему привычному формату в ноябре 2021 года", - отметил основатель и генпродюсер Russian Film Week и премии "Золотой единорог" Филипп Перкон, которого процитировали организаторы.

Фильмом открытия станет "Китобой" Филиппа Юрьева, завоевавший награду в секции авторского кино Венецианского кинофестиваля и два приза на "Кинотавре". Также в программу вошли картины "Цой" Алексея Учителя, "Калашников" Константина Суслова, "Лед 2" Жоры Крыжовникова и другие. Закроет смотр драма "Один вдох" Елены Хазановой.

Показы пройдут на двух онлайн-платформах, некоторые картины покажут исключительно на территории Великобритании, некоторые - на территории Европы, некоторые - во всем мире. Доступ к фильмам, кроме картин открытия и закрытия, будет бесплатным, но по предварительной регистрации. Зрителей также ждут мастер-классы от Данилы Козловского, Дмитрия Глуховского, Александра Кузнецова, Брайана Кокса, сессии вопросов и ответов с создателями картин и другие мероприятия.