Пиотровский: возврат утраченных в ХХ веке экспонатов музеев возможен только путем покупки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Возвращение музейных экспонатов, которые были утрачены музеями в ХХ веке в результате продажи ценностей советским правительством за границу, возможно только путем их покупки в частных музеях. Об этом сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа, глава Союза музеев России Михаил Пиотровский во вторник во время ежегодной интернет-встречи в рамках эрмитажных дней.

По словам Пиотровского, законных оснований для того, чтобы востребовать ценности из иностранных музеев нет.

"Вещи, которые хранятся в чужих музеях, проданные в свое время советским правительством, время от времени привозились сюда, выставлялись в Эрмитаже. Мы делали об этом выставки, мной написано несколько научных статей о том, как происходили эти продажи <...> Они [руководители, принявшие решение о продаже] совершили преступление против культуры России. Вернуть, к сожалению, мы почти ничего сейчас не можем - специально проводились проверки юристами, это продано законно, поэтому отнять из Национальной галереи в Вашингтоне, куда был вынужден подарить купленные из России картины Эндрю Меллон, невозможно. Но, может быть, можно купить", - сказал Пиотровский.

В 1920-е годы для пополнения казны советская власть решила распродать на зарубежных аукционах наиболее ценные экспонаты музеев. В 1928-1934 годы из Эрмитажа на европейские аукционы было отправлено 2 880 предметов искусства, из которых 59 - шедевры мирового значения. Основными покупателями эрмитажных ценностей были известные коллекционеры предметов искусства - миллиардер, предприниматель Галуст Гюльбенкян и американский банкир Эндрю Меллон. Представители музея ранее приводили данные о том, что Государственный Эрмитаж потерял 50 тыс. предметов за весь период передела его коллекций с первых лет советской власти до 1990-х годов.

"Я когда-то был в Национальной галерее в Вашингтоне, первый раз я там давал очень грустное интервью о картинах из Эрмитажа. Я сказал, знаете, может быть, когда-нибудь вы обеднеете, мы разбогатеем, и мы выкупим у вас обратно. Это была мрачная шутка, но через несколько лет Виктор Вексельберг купил в коллекции Форбса яйца Фаберже [Вексельберг выкупил пасхальные яйца Фаберже у наследников Малькольма Форбса, основателя журнала Forbes], которые были проданы советским правительством из Кремля, где они содержались после войны. Все возможно. Так что надо больше смотреть вперед, покупать то, что есть на рынках: многие музеи беднеют, надо пытаться что-то купить, если есть деньги у меценатов", - сказал гендиректор Эрмитажа.

Он рассказал, что иногда Эрмитажу предлагают купить вещи "третьего ряда", которые, например, были проданы еще Николаем I. "Но третий ряд нам не нужен", - отметил Пиотровский.

Покупать можно, продавать нельзя

Пиотровский подчеркнул, что он категорически против продажи каких-либо произведений из музеев, и речь может идти в основном о покупке из частных собраний.

"Я категорически возражаю против продажи чего-либо из какого угодно музея, даже если музею нужно что-то тратить. Музею вещи даются не для бизнеса, это отдано для того, чтобы передать следующему поколению, и не имеет права никакой директор музея, ни попечительский совет решать, что "это нам сегодня не нужно, давайте мы продадим, чтобы купить что-то другое". Это абсолютно неправильно, это аморальное поведение. Все, что попало в музей, должно в музее быть и дальше передаваться", - сказал Пиотровский.

Он отметил, что представители российских музеев сделали немало для того, чтобы защитить законом музейные коллекции.

"Имея в виду опыт 1920-х годов, мы добились введения законов о музейном фонде, которые ограничивают возможность этим распоряжаться. Фонды можно отобрать у музея, только если он их плохо хранит либо если есть договоренность между музеями, что один передает другому. Просто так заниматься переделом фондов, как было раньше, и изымать для чего-то теперь уже по закону нельзя", - сказал он.