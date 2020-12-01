Фильм "Уроки фарси" выдвинули от Белорусии на "Оскар"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Драма "Уроки фарси" режиссера Вадима Перельмана выдвинута от Белоруссии на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пиар-службе дистрибьютора картины "Белые ночи".

"Драма режиссера Вадима Перельмана, мировая премьера которой состоялась в рамках 70-го Берлинского кинофестиваля, выдвинута от Белоруссии на награду Американской киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм", - отметил собеседник агентства.

Кинотеатральный прокат картины стартовал в Белоруссии 12 ноября, в российский прокат картина выйдет весной 2021 года. В 2021 году также запланирован прокат ленты в Европе и в Северной Америке.

"Мы очень рады и гордимся номинацией "Уроков фарси", съемки картины были полностью организованы на территории Белоруссии в сотрудничестве с киностудией "Беларусьфильм", - привели в компании слова продюсера ленты и основателя кинокомпании Hype Film Ильи Стюарта. В свою очередь Вадим Перельман отметил, что "счастлив возможности широко показать фильм международной аудитории".

В 2004 году дебютная картина Вадима Перельмана "Дом из песка и тумана" была отмечена тремя номинациями на "Оскар". В его новом фильме рассказано о событиях 1942 года в оккупированной Европе. Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса. Главные роли исполнили Науэль Перес Бискаярт ("120 ударов в минуту", "До свидания там, наверху"), Ларс Айдингер ("Зильс-Мария", "Матильда"), Йонас Нэй ("Германия 83"), Леони Бенеш ("Белая лента", "Корона").

Кандидатов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвигают сами страны. Затем из них отбирают картины-номинанты. От России выдвинута лента Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!". 93-я церемония вручения премий Американской киноакадемии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.