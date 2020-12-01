Любимова: реконструкция домов культуры в регионах обошлась в 10 млрд рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 10 млрд рублей было выделено на строительство и реконструкцию сельских домов культуры за четыре года, сообщила во вторник журналистам министр культуры Ольга Любимова.

"С 2016 года были построены, отреставрированы и капитально отремонтированы более 1,5 тыс. сельских домов культуры на общую сумму более 10 млрд рублей. Еще 5,6 млрд пошли на текущий ремонт и закупку оборудования для 8 тысяч домов культуры в рамках партийной программы "Культура малой Родины", - рассказала министр, напомнив, что по итогам этого года будет отреставрировано 400 домов культуры.

Любимова подчеркнула важность того, чтобы новые и отреставрированные дома культуры действительно функционировали. "Мы все знаем невероятные традиции домов культуры советского периода, которые с любовью вспоминает старшее поколение. Мы прекрасно понимаем, что, сохраняя эти традиции, надо развивать новые проекты и программы внутри домов культуры для всех поколений. В них должно быть дополнительное образование для детей, творческие кружки", - отметила она.

Во вторник Минкультуры подвело итоги конкурса "Дом культуры. Новый формат". Награждение победителей состоялось в Доме Пашкова в Москве.

На конкурс было подано более 170 заявок от федеральных и муниципальных культурно-досуговых учреждений из 77 регионов. Лучшими среди учреждений культуры регионального уровня признаны центры в Белгородской области, Республике Бурятия и Красноярском крае. В номинации среди городских учреждений выиграли дома культуры в Татарстане, Архангельской области и Чувашии. Минкультуры отметило учреждения клубного типа в сельских районах Тульской и Мурманской областей, а также в Забайкальском крае.