В Перми открылся международный органный фестиваль

ПЕРМЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Выступление государственного камерного хора "Петербургские серенады" и органистки Марии Лобецкой открыло XV Международный фестиваль органной музыки в Перми, который пройдет с 1 по 7 декабря. В их исполнении прозвучали композиции Баха, Пуленка, Мендельсона и других композиторов, концерт транслировался на сайте Пермской краевой филармонии, а также в виртуальные концертные залы по всему региону.

"XV юбилейный международный фестиваль органной музыки, перенесенный с ноября, несмотря на сложную обстановку, особые требования к проведению концертов, здесь и сейчас начинает писать новую страницу фестиваля. Фестиваль органной музыки стал визитной карточкой Пермского края, достойным музыкальным брендом культурной жизни Прикамья, давно завоевал международный авторитет. На XV фестивале мы встретимся с ведущими органистами и музыкантами-исполнителями", - сообщила со сцены ведущий музыковед краевой филармонии Екатерина Каленюк.

Особенность пермского фестиваля в том, что каждый концерт орган звучит вместе с другими инструментами, например скрипкой, фортепиано, клавесином, виолончелью, арфой и другими. В этом году публика вновь услышит уникальные музыкальные сочетания, кроме того их ждет встреча с солистами Большого и Мариинского театров, Московского музыкального театра "Геликон-Опера", Народными артистами Башкортостана. Всего же за предыдущие 14 лет фестиваля, состоялось 150 концертов, участие в которых приняли музыканты из более чем 30 стран мира.

Государственный камерный хор "Петербургские серенады" был организован в 1991 году на музыкальном факультете РГПУ им. Герцена, спустя пять лет получил статус Государственного царскосельского камерного хора. В репертуаре произведения различных стилей и эпох - светская и духовная музыка, сочинения русской и зарубежной классики, а также лучшие образцы современной музыки. В 2013 году коллектив возглавил дирижер Егор Лосев.