Кинооператор Михаил Агранович получил награду "Белый квадрат" за фильм "Сестренка"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Премию "Белый квадрат" за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме за 2019 год вручили Михаилу Аграновичу, который снял фильм "Сестренка" режиссера Александра Галибина, передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония награждения прошла в офлайн-формате в театре "Русская песня" и транслировалась онлайн на платформе "Культура.РФ". "Было непросто принять решение. Награждается Михаил Агранович, фильм "Сестренка", - сказала член жюри, кинооператор Мария Соловьева. Драма Александра Галибина основана на повести народного поэта Башкортостана Мустая Карима "Радость нашего дома", действие разворачивается в года Великой Отечественной войны в башкирской деревне. Фильм получил ряд наград российских кинофестивалей.

Оператор Михаил Агранович, Заслуженный деятель искусств РСФСР снял такие картины как "Маленькие трагедии", "Ищите женщину", "Крейцерова соната", "Карп отмороженный" и другие. "Неожиданно. Приятно невероятно, приз замечательный", - сказал он, получая награду.

Почетную награду "За вклад в операторское искусство" имени Сергея Урусевского получил заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ Вадим Алисов. Он снял картины "Вокзал для двоих", "Жестокий романс", "Ширли-Мырли", "Гараж" и другие. "В моей жизни был замечательный человек, отчим, который работал кинооператором. Он стал приучать меня к этой профессии, он заставил меня полюбить эту профессию. Я понял, что эта профессия дает такое веселье, такую радость общения, то больше ничего и не надо", - поделился Алисов.

Руководитель сети "Москино", продюсер Наталья Мокрицкая на церемонии рассказала, что со следующего года "Москино" будет вручать спецприз за лучшую операторскую работу в короткометражном кино. Награду в виде кинотеатра "Художественный" планируется присуждать молодым операторам, представившим неординарный образ Москвы.

О премии "Белый квадрат"

Председателем жюри в этому году стал кинооператор Юрий Клименко, принимать решение ему помогали кинооператор Морад Абдель-Фаттах, кинокритик Мария Безрук и другие специалисты в области киноиндустрии. Зрителей торжественной церемонии приветствовал президент Гильдии операторов России Илья Демин, который предложил сделать 1 декабря праздником кинооператоров.

Премия "Белый квадрат" основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России в 2004 году при участии Министерства культуры России, Союза кинематографистов России, Российского фонда культуры и "Кинокомпании Альянс", при поддержке Национальной академии кинематографических искусств и наук России.