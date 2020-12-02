Премьерный показ почти 100 кинолент состоится на 3-м Хайнаньском кинофестивале

САНЬЯ /Китай/, 2 декабря. /ТАСС/. Премьерный показ 97 кинокартин состоится в рамках 3-го Хайнаньского международного кинофестиваля, который пройдет с 5 по 12 декабря в южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщил организационный комитет мероприятия.

Согласно распространенному заявлению, в общей сложности в течение недели на острове состоится показ 189 фильмов из 60 стран и регионов мира. Из них 97 китайские зрители увидят впервые. Есть среди них и мировые премьеры, а также картины, которые будут впервые демонстрироваться в Азии.

Как ранее сообщили организаторы, кинофестиваль этого года пройдет не только в городе-курорте Санья, но охватит весь остров. Показы фильмов, в частности, будут организованы в административном центре провинции - городе Хайкоу на севере острова, а также в Цюнхае (восточная часть Хайнаня) и городе Даньчжоу (запад провинции).

В связи со сложной эпидемической ситуацией планируется также запустить онлайн-просмотр кинолент. По словам организаторов, это не только позволит увеличить численность зрителей, но и расширить географический охват. Отмечается, что в интернет-показе примут участие 15 зарубежных картин, которые "уже пользуются популярностью за пределами КНР, однако еще не успели покорить китайского зрителя". Среди них "Прогуливающийся захватчик" японского режиссера Киёси Куросавы, "Должно быть, это рай" палестинского режиссера Элиа Сулеймана, "Извините, мы вас не застали" британского режиссера Кена Лоуча и другие картины.

В этом году организаторы получили более 4,3 тыс. кинолент - в два раза больше, чем в прошлом году, - которые поборются за призы кинофестиваля в различных номинациях. Отдельная награда на этот раз учреждена для новичков в мире кино. Она получила название "Здравствуй, будущее. Награда новых талантов". Из 125 фильмов, представленных для этой номинации, было отобрано 12.

Международный кинофестиваль острова Хайнань признан одним из четырех главных массовых кинопоказов КНР. Впервые он состоялся в декабре 2018 года в курортном городе Санья и с тех пор проводится там регулярно. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан.