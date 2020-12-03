Как К-поп захватил планету. Отрывок из книги о Южной Корее

В последние годы южнокорейская культура достигла пика своей популярности: еда, кино, дизайн, технологии ― у всего этого есть свой уникальный корейский стиль. Чтобы понять, откуда пошла "корейская волна", важно лучше разобраться в истории и обычаях этой страны. В издательстве "Манн, Иванов и Фербер" выходит книга "Как живут корейцы", где автор подробно описывает традиции и образ мышления местных жителей. Одна из глав в ней посвящена K-попу ― музыкальному жанру, по которому сходят с ума миллионы поклонников по всему миру. ТАСС публикует отрывок о том, как устроена корейская поп-сцена и с чем связан ее успех.

Хотя К-поп как музыкальный жанр начал набирать популярность в начале 1990-х, мир узнал о нем благодаря песне Gangnam Style южнокорейского рэпера Psy. Каждый раз, когда я видела его клип на экране, причем в разных странах, я чувствовала себя неловко. Движения там довольно дурацкие ― не очень-то хотелось признаваться, что я тоже из Кореи. Однако все в мире с радостью подхватили этот танец и мелодию. Вот так западная аудитория впервые обратила внимание на К-поп. Этот жанр появился примерно в 1992 году и сложился из элементов поп- и электронной музыки, рока, хип-хопа и ритм-н-блюза. Одна из самых первых групп К-попа, повлиявших на остальных исполнителей, ― SeoTaij i and Boys. Ее участники начали использовать рэп, что полностью изменило корейскую музыкальную индустрию. После распада группы в 1996 году один из музыкантов, Ян Хён Сок, основал свою звукозаписывающую компанию ― YG Entertainment. С тех пор он дал старт многим звездам жанра, в том числе и Psy. Среди первых популярных коллективов К-попа ― бойз-бэнды вроде H.O.T. и DJ DOC, где пели парни, и девичьи группы ― S.E.S. и Fin.K.L. В 1990-х они были по-настоящему знамениты, как и бесчисленное множество других групп, которые я слушала в детстве. Сейчас их считают ветеранами К-попа. DJ DOC выделялись хулиганским имиджем: в своих песнях они использовали нецензурную лексику и критиковали социальную несправедливость. Это первая из групп, тексты которой цензурировали из-за острых высказываний.

' orgpang/YouTube'

К 2000-м годам К-поп стали воспринимать всерьез. Он превратился в настоящий культурный феномен и помимо музыкальной индустрии задавал тон в моде и стиле жизни. Спустя двадцать лет он сохраняет свое влияние по всему миру, а в записи некоторых песен этого жанра участвуют такие суперзвезды, как Канье Уэст, Снуп Дог и Лудакрис. В последние годы К-поп стал всемирным послом Южной Кореи. Для жителей других стран это своеобразные ворота в корейскую культуру и, разумеется, музыку. В январе 2020 года Институт имени короля Седжона, названный так в честь четвертого правителя династии Чосон (1392–1910), по чьему приказу был разработан корейский алфавит (хангыль), объявил: к существующим программам по изучению корейского языка в мире в ближайшие годы прибавятся 30 новых языковых школ в Юго-Восточной Азии, России, Африке, Центральной и Южной Америке. Только так можно удовлетворить выросший в связи с популярностью К-попа спрос на изучение корейского языка. Фанаты бойз-бэнда BTS, называющие себя Army, захотели освоить язык своих кумиров, чтобы лучше понимать тексты их песен и общаться с семью участниками группы. Сейчас Институт имени короля Седжона включает 180 школ корейского языка в 60 странах мира. Министерство культуры, спорта и туризма выделило 33,2 млрд вон на развитие его языковых школ. Пять главных исполнителей К-попа Psy. Как уже говорилось ранее, этот музыкант добился международного признания благодаря песне Gangnam Style. Она вывела К-поп на международную арену и привлекла всеобщее внимание к корейской музыке и культуре. В декабре 2012 года клип Psy на песню Gangnam Style стал первым видео на YouTube, набравшим миллиард просмотров меньше чем за шесть месяцев с момента релиза в июле 2012-го. С тех пор клип посмотрели более 3,4 млрд раз. В 2019 году рэпер основал свой музыкальный лейбл P Nation и продолжает записывать песни с другими звездами К-попа.

' officialpsy/YouTube'

Monsta X. Этот бойз-бэнд дебютировал в 2015 году. С тех пор были выпущены песни на корейском, английском и японском языках, завоевавшие популярность среди фанатов по всему свету. Мировая слава обрушилась на исполнителей после появления на крупных американских телешоу, таких как Good Morning America, Jimmy Kimmel Live и The Ellen De Generes Show. А когда группа выпустила несколько англоязычных синглов, американские слушатели полностью прониклись их творчеством. Участники Monsta X первыми из групп К-попа выступили на крупном американском музыкальном фестивале Life is Beautiful Music & Art Festival в Лас-Вегасе в 2018 году. Тогда же они стали первыми хедлайнерами этого жанра на крупном ежегодном американском концерте Jingle Ball. Выступления на фестивалях оправдали себя, и в 2019 году коллектив заключил контракт с Columbia Records UK. Эта звукозаписывающая компания издает альбомы таких звезд, как Кельвин Харрис, Гарри Стайлз, Марк Ронсон, Kings of Leon и Foo Fighters, а также легенд мировой музыки ― Боба Дилана, Леонарда Коэна, Брюса Спрингстина, AС/DС и многих других. Группа Monsta X записала песни с такими известными исполнителями, как will.i.am, Pitbull и French Montana. В начале 2020 года корейский бойз-бэнд выпустил первый альбом на английском языке, и их творчество смогли оценить еще больше людей.

' starshipTV/YouTube'

Blackpink. Эта группа из четырех участниц в последние годы уверенно прокладывала дорогу к вершине женского К-попа. Они вошли в историю благодаря клипу 2019 года к песне DDU-DU DDU-DU, вышедшей годом ранее. Видео набрало на YouTube миллиард просмотров, став самым просматриваемым роликом в этом музыкальном жанре. По данным на сентябрь 2019 года, у герлз-бэнда больше всего подписчиков на YouTube. В прошлом году группа Blackpink обошла BTS и получила награды People’s Choice Awards в категориях "Лучшая группа", "Лучшее музыкальное видео" и "Лучший концертный тур". Отчасти своим успехом она обязана составу: Лиса ― из Таиланда, Розэ ― из Новой Зеландии (она родилась в Окленде в семье иммигрантов), а Джису и Дженни ― из Южной Кореи. Такие разные биографии выделяют девушек на фоне остальных женских коллективов, благодаря чему они привлекают широкую аудиторию из разных стран. Blackpink дебютировала всего лишь в 2016 году, но уже в 2019-м стала самым успешным женским коллективом К-попа в чартах Billboard Hot 100 и Billboard 200.

' BLACKPINK/YouTube'

BTS. Одной из недавних побед сенсационного бойз-бэнда стало выступление на Grammy Awards 2020. Корейская группа впервые спела на церемонии вручения важнейшей музыкальной премии в мире. Вместе с американским рэпером и автором песен Lil Nas X они исполнили песню Seoul Town Road ― ремикс его композиции Old Town Road. До этого BTS уже выходили на Grammy Awards: в 2019 году они вручали награду в категории "Лучший альбом в стиле ритм-н-блюз". Тогда их альбом Love Yourself: Answer стал в США платиновым. В апреле 2019-го оказалось, что он первым из дисков К-попа продержался в чарте Billboard 200 целый год. Участники BTS заслужили признание и в Европе: на церемонии MTV European Music Awards 2019 года они получили награды в номинациях "Лучшая группа" и "Лучшее живое выступление" и обошли в этих категориях других знаменитостей ― Ариану Гранде и своего недавнего партнера Lil Nas X.

' BANGTANTV/YouTube'

Girls’ Generation. Эта девичья группа также известна как SNSD (сокращение от корейского названия коллектива Sonyeo Sidae, которое переводится как "Поколение девушек"). Она дебютировала в 2007 году, но слава пришла только в 2009-м после релиза песни Gee. Ее участниц часто называют Spice Girls Кореи ― правда, это вызвано скорее статусом национального достояния, чем музыкальной стилистикой. Западные СМИ заметили эту группу первой из представительниц женского К-попа, когда в 2013 году девушки получили награду за лучшее видео года на первой церемонии YouTube Awards. В этой категории с ними соперничали Джастин Бибер, Леди Гага и их соотечественник Psy. Западной аудитории потребовалось некоторое время, чтобы оценить творчество группы. И надо отдать должное Girls’ Generation: они всколыхнули "корейскую волну", захлестнувшую мир. Англоязычная версия их песни The Boys добралась до пятой строчки в чарте Billboard Hot Dance Singles в США. Так Girls’ Generation первым из герлз-бэндов жанра К-поп попали в этот престижный рейтинг. Три музыкальных видео группы набрали больше ста миллионов просмотров на YouTube, побив рекорд двух клипов The Pussycat Dolls. Это абсолютная победа среди женских музыкальных коллективов. В 2012 году девушки первыми появились в шоу Дэвида Леттермана в вечернем прайм-тайме. В 2019 году их песня I Got a Boy попала в список знаковых композиций десятилетия по версии Billboard.

' SMTOWN/YouTube'

Фанатская культура в Корее Культовый статус знаменитостей и фанатская культура ― уникальные корейские явления. Одержимость фанатов исполнителями К-попа и другими известными личностями не знает границ. Репутация и мнение общества чрезвычайно важны в Корее. Реакция поклонников на те или иные события может либо вознести звезду на вершину карьеры, либо беспощадно низвергнуть.

These are not Kpop concerts, these are the crowd from #ParkShinHye 's fan meetings. When are we gonna see this lovely angel perform on stage again, I miss her so much pic.twitter.com/7ZAyYzvhnB — ♡ #TheCallOnNetflix (@artshinhye) August 30, 2020