Умер актер Борис Плотников

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце", умер в возрасте 71 года из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ", - сообщил Заславский.

Заславский назвал Плотникова фантастическим мастером и прекрасным актером. Плотников был профессором кафедры в ГИТИСе.

О Борисе Плотникове

Борис Плотников родился 1 апреля 1949 года в городе Невьянске Свердловской области. Он окончил Свердловское театральное училище и филфак Уральского государственного университета. Плотников некоторое время служил в Свердловском ТЮЗе, с 1978 года стал актером Московского театра сатиры, где играл в спектаклях "Вишневый сад", "Бешеные деньги" и других. Позднее Плотников работал в театре Советской Армии, МХТ имени Чехова, Театре под руководством Олега Табакова.

На экране Плотников дебютировал в картине Ларисы Шепитько "Восхождение". Заметной стала роль в двухсерийном художественном телефильме Владимира Бортко "Собачье сердце", в котором артист исполнил роль ассистента профессора Преображенского доктора Борменталя.

Плотников также был театральным педагогом: в ГИТИСе являлся руководителем мастерской и профессором кафедры мастерства актера.