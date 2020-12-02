СМИ: оргкомитет 3-го Хайнаньского кинофестиваля представил главную афишу мероприятия

САНЬЯ /Китай/, 2 декабря. /ТАСС/. Организационный комитет 3-го Хайнаньского кинофестиваля, который откроется уже на этой неделе в китайской провинции Хайнань, представил публике главный постер мероприятия. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

На переднем плане, в центральной части плаката, изображен маяк Цзиньмуцзяо, расположенный в самой южной части острова городского округа Санья. На заднем фоне постера - море. "Этот дизайн символизирует неустанное стремление Международного кинофестиваля Хайнаня стать освещающим море маяком и позволить различным неизведанным возможностям мира света и тени проявляться на экране", - уточняет издание.

Фестиваль пройдет на Хайнане с 5 по 12 декабря, в течение недели на острове состоится показ 189 фильмов из 60 стран и регионов мира. Из них 97 китайские зрители увидят впервые, это рекордное количество новинок, показанных на Хайнаньском кинофестивале. Часть лент продемонстрируют на пляжах этого острова. В частности, просмотреть фильмы можно будет в заливе Хайтанвань и приморском районе Дадунхай.

В этом году организаторы получили более 4,3 тыс. кинолент - в два раза больше, чем в прошлом году, - которые поборются за призы кинофестиваля в различных номинациях. Отдельная награда на этот раз учреждена для новичков в мире кино. Она получила название "Здравствуй, будущее. Награда новых талантов". Из 125 фильмов, представленных для этой номинации, было отобрано 12.

Платформы для кинопроектов

Помимо кинопоказов, в это время на острове проведут специальные форумы, мастер-классы, а также мероприятия, направленные на продвижение фильмов и привлечение инвестиций в кинопроекты.

В этом году платформа по привлечению финансирования HiAction получила 561 заявку от кинопроектов из 10 стран и регионов мира. Общее количество таких заявок увеличилось более чем на 8% по сравнению с прошлым годом. Оригинальные сценарии составили 95%, а адаптированные - 5%. Членами жюри, которые примут решение об инвестировании кинопроектов, выступят китайский сценарист Цао Баопин, знаменитый в КНР актер и режиссер Чэнь Цзяньбинь, обозреватель сферы культуры и писатель Ма Цзяхуэй, а также доцент, сценарист и режиссер Пекинской киноакадемии Мэй Фэн.

Различные секции платформы HiMarket предоставят возможность представителям киноиндустрии найти партнеров по продвижению уже отснятых картин, их распространению, разрешению вопросов по авторским правам и другим различным формам сотрудничества.

Международный кинофестиваль острова Хайнань признан одним из четырех главных массовых кинопоказов КНР. Впервые он состоялся в декабре 2018 года в курортном городе Санья и с тех пор проводится там регулярно. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан.