Власти Удмуртии сообщили, что дом культуры в селе Дизьмино построят в срок

ИЖЕВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Строители в срок возведут дом культуры в селе Дизьмино в Ярском районе Удмуртии, сейчас на объекте выполнено более 90% от объема запланированных работ. Об этом ТАСС в среду сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев.

Ранее, в среду, ТАСС сообщал, что активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проинформировали правительство РФ о риске срыва сроков строительства и реконструкции 17 объектов, создаваемых в рамках нацпроектов. В списке объектов значился дом культуры в Удмуртской Республике.

"Нет никаких сомнений, успеем. Там выполнено более 90% объема. Контракт до 29 декабря, но сдадим до 10 декабря", - сказал министр.

Как сообщил ТАСС член регионального отделения ОНФ в Удмуртии Евгений Сомов, речь идет о доме культуры в Дизьмино. В ноябре, когда активисты приезжали на объект, строители приступили только к внутренней отделке помещения.

"Основные конструкции сделаны, приступили к внутренней отделке, достаточно большой объем по внутренней отделке еще был - плитку положить, стены покрасить, электрику провести, сантехнику, перегородки. Я бы не сказал, что ситуация катастрофическая, самое главное до морозов успели создать необходимый тепловой контур и приступить к отделке. Большая вероятность, если темпы и организация работ будут достаточными, то объект в декабре доделают", - сказал Сомов.

Он отметил, что строителям также необходимо выполнить благоустройство прилегающей территории. "Но есть технологии, которые позволяют выполнять работы и при минусовой температуре", - добавил собеседник.