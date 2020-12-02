Умерла исполнительница главной роли в фильме "Весна на Заречной улице" Нина Иванова

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Актриса, сыгравшая главную роль в фильме "Весна на Заречной улице", Нина Иванова умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

"На 87-м году [жизни] после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова. Свою первую роль Нина Иванова сыграла в возрасте десяти лет в фильме Виктора Эйсымонта "Жила была девочка". Эта работа и определила всю ее жизнь и профессию. Отдельной страницей в творчестве Нины Георгиевны Ивановой навсегда останется роль Татьяны Сергеевны в фильме Марлена Хуциева "Весна на Заречной улице", - говорится в сообщении.

Иванова сыграла в мелодраме главную роль вместе с Николаем Рыбниковым. Эта картина стала одной из самых популярных в прокате в 1950-х годах, собрав у экранов свыше 30 миллионов зрителей. Иванова исполнила роли в фильмах "Киевлянка", "Любовью надо дорожить", "Серая болезнь", "Еще можно успеть", а также сама окончила режиссерские курсы и сняла несколько эпизодов "Ералаша".

"Нина Георгиевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния", - отметили в Союзе.

Прощание с Ивановой состоится 4 декабря.