Ученые готовят обращение в ЮНЕСКО о создании научного комитета по возрождению Пальмиры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Ученые из России и Сирии, которые вплотную занимаются вопросом сохранения археологических памятников Пальмиры, направят в ЮНЕСКО предложение о создании научного комитета по реставрации и возрождению этого объекта Всемирного культурного наследия. Об этом сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский во время международной открытой дискуссии в среду на тему "Проблемы сохранения объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Археологические памятники Пальмиры", организованной Эрмитажем совместно с Институтом истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

"У нас родилась идея просить ЮНЕСКО создать научный комитет по реставрации, восстановлению, возрождению Пальмиры - это традиция ЮНЕСКО. Мы попросим об этом от имени нашего собрания", - сказал Пиотровский.

По его словам, в рекомендациях по итогам дискуссии будет указано на необходимость использования многолетнего опыта ЮНЕСКО для всей работы, связанной с Пальмирой, координацию всех работ с правительством и общественным мнением Сирии и предложение широчайшего использования нового поколения технических возможностей, чтобы все действия, связанные с реставрацией и реконструкцией сначала проводились на компьютерных моделях.

По предложению заместителя директора ИИМК РАН Натальи Соловьевой в итоговый документ будет включено также предложение о создании мировой системы мониторинга состояния памятников с помощью подробной фотофиксации и создания трехмерных моделей памятников культуры по примеру 3D-модели Пальмиры.

Сохранение и реставрация

Команда исследователей из Эрмитажа и Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН под руководством Соловьевой с 2016 года предприняла несколько экспедиций в Пальмиру, чтобы зафиксировать масштаб разрушений, провести фотосъемку и создать 3D-модель всего архитектурно-ландшафтного комплекса. На сегодняшний день эта модель содержит самую полную и актуальную информацию о состоянии Пальмиры. В этой работе также принял участие петербургский архитектор Максим Атаянц, создавший макет храма Бэла в двух стадиях - полной реконструкции и состояния накануне разрушения.

Во время дискуссии Атаянц предостерег от необдуманных и несогласованных действий в вопросах реставрации Пальмиры. "Очень опасно, если будет какое-то торопливое нескоординированное действие и, в плохом смысле, партизанская попытка что-то делать. Здесь нельзя забегать вперед, нельзя торопиться, чтобы ни в коем случае никакими своими нечаянными, даже самыми добрыми намерениями, непродуманными действиями не дискредитировать эту идею", - сказал он.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что восстановление Пальмиры нужно начинать с воссоздания музея как механизма для организации всех работ, связанных с возрождением памятника.