Эрмитаж открыл три выставки, посвященные археологии, архитектуре и реставрации Пальмиры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж провел в среду День Пальмиры, в рамках которого организовал научную дискуссию о возможности реставрации объекта Всемирного культурного наследия и открыл три выставки об истории, архитектуре и современном состоянии сирийского памятника и его связи с Петербургом.

"Выставки исключительные. На выставке "Две Пальмиры. Архитектура" сопоставили гравюры, книги эпохи, благодаря которым Петербург получился похожим на Пальмиру. Пальмира стала одним из образцов классической архитектуры - это еще и достоинство граверов и художников: так изобразить Пальмиру, чтобы ей вдохновлялись. И на этой выставке вы увидите научное сопоставление того, как Карл Росси, глядя на Пальмиру, строил Главный штаб в Петербурге, и вид главной арки связан с впечатлением от Пальмиры, так же как многое другое", - рассказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на открытии выставок.

Вторая выставка "Две Пальмиры: виртуальная и реальная", по его словам, - это результат работы команды, создавшей геоинформационную систему, трехмерную модель, "которая позволяет реконструировать Пальмиру виртуально и не ломать, не двигать камни в настоящей Пальмире". Эта модель уже подарена ЮНЕСКО и Министерству культуры Сирии.

На выставке показан детальный макет территории античной Пальмиры, изготовленный методом 3D-печати по материалам фотограмметрического сканирования, выполненного специалистами Института истории материальной культуры РАН и компании "Геоскан". Там же представлен макет храма Бэла, изготовленный Архитектурной мастерской Максима Атаянца в масштабе 1:33, в двух стадиях - полной реконструкции и состояния накануне разрушения, и интерактивное приложение с возможностью виртуальной прогулки по территории храма. Третья выставка посвящена археологическим находкам в Пальмире.

Петербург и Пальмира

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил участникам Дня Пальмиры в Эрмитаже приветствие, в котором отметил, что Петербург принято называть Северной Пальмирой, строгие ансамбли и памятники на берегах Невы стали продолжением традиций античности, а петербургская школа изучения стран Древнего Востока исторически заслужила высокую международную оценку.

"Все мы тяжело восприняли известие о разрушении памятников сирийской Пальмиры в 2015 году. Ученые всего мира ищут возможности восстановления древнего города, но самое действенное участие в этом принимают специалисты Института истории материальной культуры РАН и Государственного Эрмитажа. Невзирая на трудности, которые сегодня сопровождают Сирию, петербургские ученые выполнили десятки тысяч аэрофотоснимков, создали самую полную и точную 3D-модель древней Пальмиры. Труд петербургских ученых получил широкое международное признание", - отметил Беглов.

Выставки о Пальмире в Эрмитаже будут действовать до 24 января, экскурсии по ним будут доступны также пользователям в электронном формате на страницах музея в социальных сетях.