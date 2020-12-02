Выручка Sotheby's от торгов предметами русского искусства составила почти $27 млн

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Выручка Sotheby's от торговли предметами русского искусства превысила £20 млн ($26,8 млн). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме, который провел торги.

В среду, второй и завершающий день продажи, коллекционерам были предложены предметы декоративно-прикладного искусства. Выручка в этой секции составила £6,4 млн ($8,5 млн).

Из них £3,3 млн ($4,4 млн) принесла реализация одной лишь коллекции изделий фирмы Карла Фаберже, предоставленной Бруклинским музеем. Покупатели проявили большой интерес к собранию нью-йоркского музея, купив все 17 привезенных лотов - 12 предметов, созданных мастерами знаменитого российского ювелирного дома, а также пять предметов, произведенных современниками Карла Фаберже.

Самым дорогим лотом, как и ожидалось, стала ваза из дымчатого кварца на золотом основании, которую в аукционном доме называли "редким шедевром гранильного мастерства" и одним из "величайших технических и эстетических достижений" главного мастера фирмы Карла Фаберже Михаила Перхина. Она нашла нового владельца за £934,6 тыс. ($1,3 млн) при предварительной оценочной стоимости в £300-500 тыс. ($400-670 тыс.).

Высеченная из крупного куска дымчатого кварца и установленная на основание из золота высшей пробы ваза была самым дорогим и самым щедрым из императорских подарков, преподнесенных великим князем Алексеем Александровичем (1850-1908) актрисе Михайловского театра Элизе Балетта.

Реализованы были и другие работы из собранной в 1950-е годы коллекции музея, в том числе камнерезные статуэтки животных. Они были проданы за £110-176 тыс. ($150-235 тыс.) каждая с превышением эстимейта в 2-3 раза, а лазуритовые часы, украшенные драгоценными камнями, - за £402 тыс. ($540 тыс.) при оценке £80-120 тыс. ($107-160 тыс.).

Выручка от продажи коллекции пойдет на формирование фонда, благодаря которому музей сможет финансировать хранение своего собрания.

Топ-лот от Айвазовского

Накануне аукционный дом провел торги картинами русских художников. Выручка в этой секции составила £13,6 млн ($18,3 млн).

Самым дорогим лотом стала картина Ивана Айвазовского (1817-1900) под названием "Кораблекрушение у берегов Черного моря". Морской пейзаж, написанный в 1887 году, был реализован за £2,3 млн ($3,1 млн), что превысило изначальную оценку, составлявшую от £1,2 до £1,8 млн.

Еще одно полотно мариниста, "Отплытие Колумба из Палоса", созданное в 1892 году на тему путешествия известного мореплавателя к берегам Нового Света, нашло во вторник нового владельца за £1 млн ($1,34 млн). Примечательно, что одиннадцать лет назад в долларах за картину заплатили практически ту же самую сумму - $1,35 млн.

Картина Константина Сомова (1869-1939) "Спящая дама в комнате в платье XVIII века" была продана за £1,13 млн ($1,5 млн), что практически в три раза превысило средний уровень предварительной оценочной стоимости.

О "русской неделе"

Аукцион, который в прямом эфире транслировался из Лондона, продолжил так называемые русские торги. Они традиционно проходят в Лондоне два раза в год: в конце мая - начале июня и конце ноября - начале декабря. Обычно они идут в рамках одной недели и длятся с понедельника по среду, но на этот раз из-за пандемии коронавируса были немного разнесены по времени.

На прошлой неделе торги провел аукционный дом Christie's, выручка которого составила £8,4 млн ($11,2 млн). Топ-лотом торгов стало полотно Константина Коровина (1861-1939) "В саду", проданное за £1,2 млн ($1,6 млн), то есть с превышением предварительной оценки в пять раз.

Торги провел и аукционный дом Bonhams. Самым дорогим реализованным лотом стал "Натюрморт с рыбой и цветами" Михаила Ларионова (1881-1964), ушедший с молотка за £75,25 тыс. ($100 тыс.). За ту же сумму были проданы часы из нефрита, золота и платины ювелирной фирмы Карла Фаберже (1846-1920).