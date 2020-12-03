Фестиваль театров СНГ и Балтии "Встречи в России" пройдет в Петербурге офлайн и онлайн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. ХХII Международный театральный фестиваль "Встречи в России" русскоязычных театров стран СНГ и Балтии открывается в четверг в театре "Балтийский дом" и пройдет в форматах офлайн и онлайн. В первый вечер на сцене "Балтийского дома" будет показана премьера спектакля "Победа. Одна на всех", созданного к 75-летию Великой Победы, сообщил журналистам руководитель фестиваля, заслуженный деятель искусств России Сергей Шуб.

"Этой спектакль - наше посвящение народу-победителю. Стихи поэтов-фронтовиков, песни военных лет, такие родные и знакомые каждому, исполняют артисты нашего театра разных поколений", - рассказал Сергей Шуб. Он отметил, что весь фестиваль в нынешнем году посвящается юбилею Победы, которую приближали все народы Советского Союза.

Вся география постсоветского пространства представлена на афише "Встреч в России", который этом году из-за пандемии проходит в необычном формате - от весны до зимы. В апреле прошел первый этап - фестиваль "Встречи в России. Онлайн. Избранное", куда вошли лучшие постановки русскоязычных театров из Грузии, Казахстана, Литвы, Латвии, Белоруссии, Киргизии. Эти постановки посмотрели онлайн на официальной странице фестиваля в социальной сети "ВКонтакте" более полумиллиона зрителей.

О важности этого фестиваля, "основанного на любви к русской культуре и русскому языку", сказал в своем видеообращении председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Александр Калягин, пожелавший организаторам дальнейших успехов в консолидации русскоязычных театров за рубежом.

Зимний этап фестиваля

На втором этапе "Встреч в России" свои работы покажут в онлайн-формате театры Эстонии, Киргизии и Молдавии. Прямые видеотрансляции этих спектаклей из разных городов будут демонстрироваться на экране малого зала "Балтийского дома".

"Фестиваль "Встречи в России" - это потрясающая возможность увидеться с друзьями, он прибавляет нам сил и дарит надежду, что это все временно, и скоро мы снова соберемся и обнимемся в гостеприимном "Балтийском доме", - сказал по видеомосту постоянный участник праздника художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп Лось. Артисты покажут "Старомодную комедию" Алексея Арбузова в постановке Александра Кладько.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова представлен на афише спектаклем "Звериные истории" режиссера Ивана Миневцева.

Спектакль "Наш городок" покажет на фестивале Государственный молодежный драматический театр имени Юрия Хармелина "С улицы Роз" из Кишинева. Это одна из любимых работ недавно умершего основателя и художественного руководителя театра Юрия Хармелина.

До 16 декабря на фестивале будет работать творческая лаборатория, которая познакомит участников с молодой петербургской режиссурой, представит новинки драматургии, организует мастер-класс по сценической речи. В двух форматах 15 декабря пройдет международная конференция "Театр 2020. Виртуальная перезагрузка".

О фестивале

В ежегодном фестивале "Встречи в России" более чем за двадцать лет приняли участие свыше 60 театров, всего за эти годы было сыграно 200 спектаклей. Организаторы осуществили много совместных проектов - от повышения квалификации актерских кадров до спектаклей с участием артистов из разных русскоязычных театров.

В 2017 году в Петербурге была создана Ассоциация деятелей русских театров зарубежья, целью которой является продвижение русской культуры за рубежом. На фестивале учреждена награда, которой удостаиваются наиболее активные творческие коллективы, - Премия имени народного артиста СССР Кирилла Лаврова, много лет возглавлявшего Международную конфедерацию театральных союзов.