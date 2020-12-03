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Театр "Et Cetera" под руководством Калягина покажет премьеру спектакля "#Осторожнобасни"

Автором спектакля выступил поэт и баснописец Влад Маленко

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Московский театр "Et Cetera" под руководством народного артиста РСФСР Александра Калягина представит в четверг премьеру авторского спектакля поэта и баснописца Влада Маленко "#Осторожнобасни". Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Татьяна Никольская.

"Поэт и баснописец Влад Маленко, автор хлестких сатирических текстов, насмешник и острослов, не щадящий никого и ничего презентует свой новый проект "#Осторожнобасни", премьера которого состоится сегодня в театре "Et Cetera", - сказала Никольская.

Она напомнила, что премьера спектакля должна была состояться еще в апреле. "Несмотря на войну, которую объявил миру этот гнусный коронавирус, мы наконец приглашаем зрителей на свой долгожданный спектакль, хотя очень жаль, что принять всех желающих, увы, не получится: предписания Роспотребнадзора и указ мэра Москвы надо выполнять", - отметила пресс-атташе.

"Рассадка у нас будет такая, как и положено. И зрители будут сидеть в масках, и температуру мы всем при входе измерим. Но это ни в коей мере не отразится на веселом действе, которое придумал современный поэт и баснописец Влад Маленко", - заверила Никольская.

О спектакле

По ее словам, на счету Маленко уже более 300 басен, а жизнь подкидывает все новые и новые сюжеты. "Карантин и его последствия создатели спектакля восприняли как брошенную в лицо перчатку и договорились всегда по-живому молниеносно реагировать на все события, исполнять и писать для спектакля новые зонги, чтобы зритель не скучал ни секунды! Персонажи стремительно сменяют друг друга: это Ежи-скинхеды, Гламурная креветка, Нефтяной олигарх, Актриса-Ондатра, сам Александр Пушкин и другие герои, которые действуют в мире известного поэта-баснописца", - пояснила Никольская.

"Музыку к спектаклю написали и исполняют на сцене вживую легендарные мастера перформансов - Сергей Летов и Владимир Нелинов. На такой рискованный эксперимент - поставить басни на театральной сцене, мог решиться только Александр Калягин, для которого все жанры хороши, кроме скучного. Он и позвал Маленко в свой театр", - заявила пресс-атташе.

Она также сообщила, что сценографом спектакля стал Василий Семенов. Пластический рисунок придумал режиссер Андрей Щукин. Исполнителями ролей выступают Анастасия Кормилицына, Кирилл Лоскутов, Евгений Токарев, Евгения Тихомиров, Наталья Штин, Валентин Мингалев.

Теги
РоссияКалягин, Александр Александрович
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