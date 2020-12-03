Театр "Et Cetera" под руководством Калягина покажет премьеру спектакля "#Осторожнобасни"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Московский театр "Et Cetera" под руководством народного артиста РСФСР Александра Калягина представит в четверг премьеру авторского спектакля поэта и баснописца Влада Маленко "#Осторожнобасни". Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Татьяна Никольская.

"Поэт и баснописец Влад Маленко, автор хлестких сатирических текстов, насмешник и острослов, не щадящий никого и ничего презентует свой новый проект "#Осторожнобасни", премьера которого состоится сегодня в театре "Et Cetera", - сказала Никольская.

Она напомнила, что премьера спектакля должна была состояться еще в апреле. "Несмотря на войну, которую объявил миру этот гнусный коронавирус, мы наконец приглашаем зрителей на свой долгожданный спектакль, хотя очень жаль, что принять всех желающих, увы, не получится: предписания Роспотребнадзора и указ мэра Москвы надо выполнять", - отметила пресс-атташе.

"Рассадка у нас будет такая, как и положено. И зрители будут сидеть в масках, и температуру мы всем при входе измерим. Но это ни в коей мере не отразится на веселом действе, которое придумал современный поэт и баснописец Влад Маленко", - заверила Никольская.

О спектакле

По ее словам, на счету Маленко уже более 300 басен, а жизнь подкидывает все новые и новые сюжеты. "Карантин и его последствия создатели спектакля восприняли как брошенную в лицо перчатку и договорились всегда по-живому молниеносно реагировать на все события, исполнять и писать для спектакля новые зонги, чтобы зритель не скучал ни секунды! Персонажи стремительно сменяют друг друга: это Ежи-скинхеды, Гламурная креветка, Нефтяной олигарх, Актриса-Ондатра, сам Александр Пушкин и другие герои, которые действуют в мире известного поэта-баснописца", - пояснила Никольская.

"Музыку к спектаклю написали и исполняют на сцене вживую легендарные мастера перформансов - Сергей Летов и Владимир Нелинов. На такой рискованный эксперимент - поставить басни на театральной сцене, мог решиться только Александр Калягин, для которого все жанры хороши, кроме скучного. Он и позвал Маленко в свой театр", - заявила пресс-атташе.

Она также сообщила, что сценографом спектакля стал Василий Семенов. Пластический рисунок придумал режиссер Андрей Щукин. Исполнителями ролей выступают Анастасия Кормилицына, Кирилл Лоскутов, Евгений Токарев, Евгения Тихомиров, Наталья Штин, Валентин Мингалев.