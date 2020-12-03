Союз композиторов России и "Мелодия" выпустили антологию современной академической музыки

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Союз композиторов России в сотрудничестве со звукозаписывающей фирмой "Мелодия" выпустил антологию современной академической музыки Sound Rewiew ("Звуковой обзор") в шести цифровых альбомах. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Союза композиторов России.

"Союз композиторов России выпустил Sound Rewiew ("Звуковой обзор") - шесть цифровых альбомов с музыкой современных композиторов доступны на цифровых площадках с 3 декабря. Sound Rewiew - первая в истории России антология современной академической музыки после 2000-х годов. Организаторами выступили Союз композиторов России и фирма "Мелодия", а воплотил в звуках Московский ансамбль современной музыки", - говорится в сообщении.

Представленные композиторы "сформировали звуковой контекст последнего двадцатилетия". В двух альбомах собраны первая и вторая волны русского авангарда, в частности, Александр Мосолов, Артур Лурье, Эдисон Денисов, София Губайдулина, Арво Пярт, Валентин Сильвестров, Владимир Тарнопольский. Еще в четырех - авторы 1970-1990 годов рождения, среди них Дмитрий Курляндский, Владимир Раннев, Алексей Сюмак, Павел Карманов, Настасья Хрущева, Кузьма Бодров, Алексей Сысоев, Ольга Бочихина, Алексей Наджаров, Николай Хруст, Владимир Горлинский, Николай Попов, Анна Поспелова, рассказали в пресс-службе.

Сборник альбомов охватил произведения самых разных стилей и техник - от минимализма до экспериментальной электронной музыки, он является репрезентативной выборкой современных российских композиторов, говорится в сообщении Союза композиторов России. География авторов - от Москвы и Санкт-Петербурга до Брянска, Перми, Нижнего Новгорода и Улан-Удэ.

"Зафиксировать звуковой контекст современности - вот миссия Sound Rewiew. В первых двух альбомах немало фонографических редкостей - это произведения, почти не звучащие на концертах, а некоторых из них ранее не публиковались. Среди них сочинения композиторов начала XX века - Николая Обухова, Гавриила Попова, Леонида Половинкина, а также наших современников: "Гексаграмма" Владимира Мартынова, "Диптих" Дмитрия Смирнова и "Эпиграф" Александра Вустина", - цитируют в пресс-службе гендиректора Союза композиторов России Карину Абрамян.

Цифровые альбомы антологии Sound Rewiew представлены на "Яндекс.Музыке", Apple Music, "ВКонтакте", Sportify, YouTube, Deezer, Tidal и других цифровых платформах, говорится в сообщении.