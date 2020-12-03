В дом-музей семьи Ростроповичей в Оренбурге передали фотовыставку из Парижа

ОРЕНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Фойе Оренбургской филармонии, где 2-3 декабря проходит Восьмой международный фестиваль Мстислава Ростроповича, украсила фотовыставка о жизни маэстро, переданная в фонд Дома-музея семьи Ростроповичей в Оренбурге дочерями музыканта. Эти экспонаты ранее демонстрировались в Москве, Санкт-Петербурге, Париже и впервые выставлены в Оренбурге, сообщила ТАСС в четверг заведующая отделом музея Ирина Богданова.

"Выставка приехала к нам из посольства Российской Федерации в Париже. Она передана дочерями Мстислава Ростроповича - Ольгой и Еленой - в фонд Дома-музея семьи Ростроповичей", - сказала Богданова.

По ее словам, все фотографии подлинные и представлены в Оренбурге именно в том формате, как выставлялись в Париже.

"В мае - июле 2012 года была первая большая выставка, посвященная Мстиславу Ростроповичу и Галине Павловне (Вишневской, его супруге - прим. ТАСС), она состоялась в музее им. Глинки в Москве. Там было около 700 подлинных экспонатов, это был год 85-летия Мстислава Ростроповича. Потом в ноябре 2012 года эту же выставку немного в сокращенном формате показали в фойе большого зала филармонии Санкт-Петербурга, а в Париже смогли организовать только небольшую фотовыставку в декабре в посольстве Российской Федерации, где для открытия выставки провели концерт стипендиатов фонда [культурных и гуманитарных программ Мстислава Ростроповича]", - уточнила Богданова.

Мемориальный Дом-музей семьи Ростроповичей - первый в России музей, посвященный жизни и творчеству Мстислава Ростроповича и его семьи, утверждают представители Оренбургского областного музея изобразительных искусств, структурным подразделением которого является комплекс. Этот дом построен в конце XIX века и расположен в исторической части Оренбурга. В годы Великой Отечественной войны семья Ростроповичей проживала здесь в эвакуации с 1941-го по 1943 год. Площадь застройки составляет 231 кв. м, приусадебный участок - 800 кв. м, сообщал ТАСС ранее.

В начале года власти Оренбургской области приступили к созданию проекта музейного комплекса. Формируется будущий фонд дома-музея. В настоящее время он не принимает посетителей. Ранее ТАСС сообщал, что семья Мстислава Ростроповича передала афиши и фотографии для музея в Оренбурге.

Семья Ростроповичей и Оренбург

Международный фестиваль Мстислава Ростроповича был учрежден Фондом культурных и гуманитарных программ М. Л. Ростроповича в 2010 году "в память о виолончелисте, дирижере и гражданине". География фестиваля объединяет города, которые сыграли особую роль в судьбе Мстислава Ростроповича - Москву, Баку и Оренбург.

Леопольд Ростропович с супругой Софьей Федотовой и сыном Мстиславом были эвакуированы в Оренбург из Москвы в годы Великой Отечественной войны. Родители стали преподавать в местном музыкальном училище. В апреле 1942 года в связи с тяжелой болезнью отца 15-летний Мстислав был зачислен вместо него на работу в училище. После смерти отца в июле того же года, продолжая преподавание, выступал на коллективных концертах, давал частные уроки и при этом учился сам.

В честь Леопольда и Мстислава Ростроповичей назван Оренбургский государственный институт искусств. С 2013 года в регионе проводится Международный фестиваль Мстислава Ростроповича.