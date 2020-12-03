В Ярославле открылась выставка работ Серова из собрания Русского музея

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Перенесенная из-за пандемии выставка живописных работ и графики Валентина Серова открылась в Культурно-выставочном центре Русского музея в Ярославле. Об этом ТАСС сообщила заведующая центром, созданным на базе Ярославского художественного музея, Марина Полывяная.

Выставка Серова в Ярославском художественном музее была запланирована на август, но из-за пандемии коронавируса ее открытие было перенесено на декабрь.

"Выставка Валентина Серова с 3 декабря работает для посетителей и продлится по 9 марта. В экспозиции представлено 50 произведений из собрания Русского музея и три из собрания Ярославского художественного музея", - сказала Полывяная.

На выставке представлены портреты Саввы Мамонтова, Ильи Репина, княгини Ольги Орловой, Льва Бакста. Также в экспозиции собраны автопортреты, иллюстрации и пейзажи. Один из залов выставки мультимедийный, в нем демонстрируется восьмиминутная видеоинсталляция о собаке Юсуповых, которую Серов изобразил на портрете Феликса Юсупова рядом с хозяином.

"Есть эскизы, на которых видны будущие произведения "Похищение Европы" и портрет Орловой. Большая часть произведений на выставке - это графика и смешанная техника, но и эти графические работы передают "серовский почерк", его дух свободы и умение через несколько штрихов показать характер [человека или природы]. В экспозиции много хороших пейзажей", - добавила Полывяная.

Культурно-выставочный центр Русского музея открылся 29 августа 2017 года на базе Ярославского художественного музея. В первой экспозиции центра были представлены 50 произведений живописи и графики Николая Рериха, в 2018 году прошла выставка Зинаиды Серебряковой. В 2019 году в Культурно-выставочном центре Русского музея проходила большая выставка Архипа Куинджи, она стала самой посещаемой в музее за последнее время, на ней побывали более 49,5 тыс. человек.