Журнал "Юность" в 2021 году учредит премию им. Катаева за лучший рассказ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Журнал "Юность" объявил о запуске в 2021 году первого сезона премии им. Катаева, награду будут присуждать за произведения малой прозы. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в четверг рассказал главный редактор журнала "Юность", председатель жюри премии, писатель Сергей Шаргунов.

Премия носит имя Валентина Катаева - создателя и первого главного редактора журнала "Юность".

"В последнее время интерес к рассказу начал возвращаться, но не в достаточной степени. Рассказ все равно находится в тени других более широких массивных жанров. Поддержать рассказчиков - это важная и благородная задача нашей премии", - отметил Шаргунов.

По его словам, отечественные традиции жанра весьма богаты и разнообразны, среди классиков русской литературы было немало прекрасных рассказчиков: Лев Толстой, Валентин Катаев, Антон Чехов, Михаил Булгаков, Михаил Зощенко и многие другие. Шаргунов выразил уверенность, что премия станет ежегодной традицией.

Член жюри Татьяна Толстая отметила, что писать рассказ намного сложнее, чем роман. "Потому что роман подталкивает человека к такому "строительству города" - очень разветвленного, очень интересного: сюда линию повел, туда линию повел, можешь допустить какие-то графоманские даже приемы. <...> Мастерство оттачивается невероятное на рассказе. У рассказа есть рамки, у романа рамок может не быть", - заметила Толстая. По ее мнению, жанр рассказа вполне может вмешать в себя целый роман.

Среди членов жюри также актриса Любовь Толкалина, писатели Алексей Варламов, Михаил Тарковский, автор монографий Герман Зверев, литературный критик Татьяна Соловьева, в него также вошли журналист Василий Авченко, прозаик Анна Матвеева и журналист Михаил Визель. К рассмотрению заявок в первом сезоне будут приниматься рассказы, опубликованные в 2020 году. Номинанты из числа издательств, СМИ могут выдвигать до пяти произведений. В июне будут объявлены десять финалистов, а в сентябре жюри огласит имя победителя. Призовой фонд составляет 300 тыс. рублей.