Эрмитаж проведет без зрителей световое шоу на Дворцовой площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж изменил формат ежегодного светового шоу на Дворцовой площади, которое планировалось на 5-6 декабря, в связи со сложной эпидемической ситуацией в Санкт-Петербурге и новыми ограничениями на проведение массовых мероприятий. Как сообщается на сайте "Дней Эрмитажа - 2020", шоу состоится без участия зрителей, но будет обеспечена его трансляция.

"В порядок проведения мероприятия внесены изменения: показ состоится без участия зрителей. Следите за новостями! Мы сообщим о дате и площадке проведения онлайн-показа", - говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский объявил, что шоу, которое готовится в рамках Дней Эрмитажа, будет посвящено теме Победы. При этом он отмечал, что формат мероприятия разрабатывается с учетом действующих в городе ограничений. Изначально планировалось запускать зрителей на площадь по бесплатным электронным билетам после регистрации на сайте мероприятия, чтобы контролировать численность участников просмотра.

В анонсе отмечается, что 3D mapping спектакль "Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа" будет посвящен Победе, возвышающей силу человеческого духа, воплощенной в разных образах и отражениях в судьбах мира и в искусстве. В основу видеоряда вошли фрагменты изображений экспонатов из коллекции музея, художественные реплики и цитаты полотен, архитектурных деталей и элементов декора. В спектакле будут задействованы не только 3D-технологии, но также музыка и художественное слово. В нем прозвучат отрывки из мемуаров героев событий, фрагменты из стихотворений Пушкина, Лермонтова, Гумилева, Ахматовой, Бальмонта, Дудина, Евтушенко, Окуджавы.